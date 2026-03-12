TOROS
Galapagar creará el primer museo taurino al aire libre de la Comunidad de Madrid
El Ayuntamiento invertirá más de un millón para transformar el parque El Toril en un espacio cultural con tótems interactivos, esculturas vegetales y zonas de ocio
Europa Press
El Ayuntamiento de Galapagar ha presentado un proyecto de remodelación del parque El Toril para transformar este espacio de 28.000 metros cuadrados en un lugar "cultural de referencia nacional" al convertirlo en el primer museo taurino al aire libre de la Comunidad de Madrid.
El proyecto contempla una inversión total de más de un millón de euros y un plazo de ejecución de seis meses. El parque combinará en un mismo espacio "cultura, historia y naturaleza", según ha señalado el Consistorio de Galapagar en un comunicado.
Los visitantes podrán disfrutar de una "experiencia inmersiva" con 40 tótems inteligentes dotados de tecnología QR y NFC gracias a los que podrán acceder a contenidos multimedia sobre figuras locales como José Tomás o el ganadero Victorino Martín.
Además, la tauromaquia también se integrará en el paisaje mediante escultura vegetales que recrean la muleta y el capote; así como un monumento dedicado a 'Velador', ejemplar de la ganadería de Victorino Martín único toro indultado en Las Ventas.
El parque contará con varias zonas de juego para diferentes edades, así como una zona 'agility' para mascotas, pistas de petanca y chito, una zona deportiva con pista de atletismo y calistenia, así como un merendero con nuevas zonas de picnic.
Además, el proyecto contempla también la Senda de las Estaciones, una ruta botánica que garantiza que el parque cambie de color y de aroma según la época del año, aumentando "la belleza ornamental del entorno".
- Los madrileños se resignan ante la subida del precio de los carburantes: 'Quitaremos dinero de otro sitio para poder movernos
- Los 100 mejores colegios de España en 2026: Madrid destaca en educación privada e internacional según Forbes
- Una habitación por 200.000 euros: el hotel de Madrid con cientos de propietarios abre en Valdebebas
- Del Metropolitano a Ponzano: Koke, Griezmann, Llorente y Lenglet celebran la victoria ante el Tottenham visitando la mítica cervecería El Doble
- La Comunidad de Madrid avanza en la ampliación del Metro hacia Madrid Nuevo Norte y presenta cinco alternativas: la preferida, prolongar la Línea 1
- Anita Sánchez Pandal, primera y única mujer práctico militar en las Fuerzas Armadas: 'Llegará el día que tengamos una almirante; es solo cuestión de tiempo
- ¿Dónde probar la mejor palmera de chocolate del mundo?: la creación del chef Ricardo Vélez está en Madrid y sus unidades son limitadas
- Comienza el proceso de admisión de alumnos madrileños para el curso 2026/2027