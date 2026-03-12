Galapagar creará el primer museo taurino al aire libre de la Comunidad de Madrid

El Ayuntamiento de Galapagar ha presentado un proyecto de remodelación del parque El Toril para transformar este espacio de 28.000 metros cuadrados en un lugar "cultural de referencia nacional" al convertirlo en el primer museo taurino al aire libre de la Comunidad de Madrid.

El proyecto contempla una inversión total de más de un millón de euros y un plazo de ejecución de seis meses. El parque combinará en un mismo espacio "cultura, historia y naturaleza", según ha señalado el Consistorio de Galapagar en un comunicado.

Los visitantes podrán disfrutar de una "experiencia inmersiva" con 40 tótems inteligentes dotados de tecnología QR y NFC gracias a los que podrán acceder a contenidos multimedia sobre figuras locales como José Tomás o el ganadero Victorino Martín.

Además, la tauromaquia también se integrará en el paisaje mediante escultura vegetales que recrean la muleta y el capote; así como un monumento dedicado a 'Velador', ejemplar de la ganadería de Victorino Martín único toro indultado en Las Ventas.

El parque contará con varias zonas de juego para diferentes edades, así como una zona 'agility' para mascotas, pistas de petanca y chito, una zona deportiva con pista de atletismo y calistenia, así como un merendero con nuevas zonas de picnic.

Además, el proyecto contempla también la Senda de las Estaciones, una ruta botánica que garantiza que el parque cambie de color y de aroma según la época del año, aumentando "la belleza ornamental del entorno".