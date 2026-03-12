Comenzar la diálisis con dos sesiones semanales es seguro, según un ensayo del Hospital Ramón y Cajal: "Un 50% de los pacientes podrían beneficiarse"

El Hospital Universitario Ramón y Cajal ha protagonizado un avance que podría cambiar la forma en que se inicia la hemodiálisis en todo el mundo. El Servicio de Nefrología del centro público madrileño, junto al grupo de investigación de Epidemiología y Bioestadística Clínica del Instituto de Investigación Sanitaria Ramón y Cajal, ha publicado el primer ensayo clínico internacional que demuestra que comenzar la hemodiálisis con dos sesiones semanales —en pacientes que aún conservan función renal— es una alternativa segura, eficiente y capaz de mejorar de manera significativa la calidad de vida.

El trabajo, liderado por la jefa del Servicio de Nefrología, la doctora Milagros Fernández Lucas, ha visto la luz en la revista científica Kidney International Reports y cuestiona con evidencia clínica el esquema tradicional de tres sesiones semanales que se ha mantenido prácticamente intacto durante más de tres décadas en la práctica médica internacional. En España, la hemodiálisis es la modalidad más frecuente de tratamiento para los pacientes con enfermedad renal crónica terminal. De acuerdo con los datos del Registro Español de Diálisis y Trasplante de la Sociedad Española de Nefrología correspondientes a 2024, cada año alrededor de 5.500 personas comienzan este tratamiento y cerca de 27.000 pacientes reciben hemodiálisis de forma regular. Hasta ahora, el protocolo habitual implicaba iniciar directamente tres sesiones semanales, sin tener en cuenta la función renal residual del paciente.

"El inicio con dos sesiones de hemodiálisis ya se está aplicando en algunos hospitales españoles y fuera de nuestro país, aunque todavía no es una pauta muy extendida. De hecho, los registros nacionales e internacionales muestran que los pacientes que reciben menos de tres sesiones por semana son una minoría. Algunos hospitales fuimos pioneros en aplicar este esquema de tratamiento. Sin embargo, hasta ahora, faltaba la evidencia más sólida en investigación: un ensayo clínico aleatorizado que compara directamente el inicio con dos sesiones con el esquema convencional", explica Fernández Lucas.

Un modelo consolidado

La Unidad de Hemodiálisis del Hospital Ramón y Cajal no partía de una hipótesis teórica. El centro atiende a cerca de 80 pacientes y realiza más de 11.000 sesiones de hemodiálisis al año. Cada ejercicio incorpora unos 40 nuevos pacientes a su programa, mientras que alrededor del 40% lo abandona tras recibir un trasplante renal. Según explica Fernández Lucas, “en la actualidad el 75% de los pacientes inicia la diálisis de forma incremental, con dos sesiones semanales ajustadas a su función renal residual”. La experiencia acumulada durante años había apuntado ya a la seguridad y eficacia del modelo. El ensayo clínico multicéntrico de fase III liderado por el hospital madrileño aporta ahora la evidencia científica que faltaba.

Milagros Fernández Lucas junto a otros profesionales del Hospital Univeritario Ramón y Cajal. / CEDIDA

"No es aplicable a todos los pacientes. Está indicado en personas que comienzan el tratamiento conservando todavía una función renal. El tratamiento se personaliza: cuando la función renal disminuye, la pauta de diálisis se aumenta hasta alcanzar el esquema convencional. En España cada año inician hemodiálisis alrededor de 5.500 personas, según datos del Registro de Enfermos Renales de la Sociedad Española de Nefrologia. Se estima que un 50% o más de estos pacientes podría iniciar el tratamiento con dos sesiones de hemodiálisis a la semana, es decir unos 2.500 podrían beneficiarse de este modelo, permitiendo una transición más gradual a la diálisis con menor impacto en la vida diaria del paciente", añade.

En la investigación también han participado otros cuatro hospitales públicos de la región: el Hospital Universitario del Henares, el Hospital Clínico San Carlos, el Hospital Universitario La Paz y el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, en un ejemplo de colaboración investigadora dentro del sistema sanitario público.

Un cambio de paradigma

Para la responsable del estudio, los resultados marcan “un antes y un después” en la prescripción de hemodiálisis. El ensayo demuestra que la llamada hemodiálisis incremental no implica un tratamiento menor, sino uno más personalizado, adaptado al momento clínico del paciente y sometido a una monitorización estricta. Los datos confirman que iniciar la terapia con dos sesiones semanales en pacientes seleccionados no aumenta las complicaciones ni los eventos adversos. Al contrario: mejora de forma notable la calidad de vida, reduce las restricciones dietéticas y disminuye la interferencia del tratamiento en la vida personal y laboral.

A ello se suma un impacto económico y ambiental relevante. La reducción de aproximadamente 54 sesiones por paciente y año supone menos desplazamientos en transporte sanitario, menor consumo energético —cada sesión de hemodiálisis requiere entre 140 y 150 litros de agua— y una menor generación de residuos, lo que contribuye a disminuir la huella de carbono asociada al tratamiento.