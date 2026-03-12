Día I después de Gil: Apollo asume el mando en el Atlético y recluta a David Villa para el nuevo Consejo de Administración

Llegó el día. Un nuevo Atlético de Madrid, el de Apollo Sports Capital, echa a andar este 12 de marzo. Casi 40 años después, la familia Gil deja de tener la última palabra en torno a todo lo que rodea al club rojiblanco. Con la celebración de una Junta General Extraordinaria este jueves se ha ejecutado de foma oficial lo que empezó a coger forma el pasado 10 de noviembre, cuando se anunció el acuerdo de venta.

La inversión quedó entonces sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, incluidas las autorizaciones regulatorias, de este tipo de operaciones. Pasados esos trámites, la mayoría accionarial (se estima que un 55%) quedará tras el traspaso de ‘cartera’ de la Junta en las manos del fondo de inversión estadounidense, que según se infomó en su día valoró el total del club en más de 2.000 millones (deuda incluida).

Miguel Ángel Gil Marín pasará de tener algo más de la mitad de la sociedad Atlético HoldCo (más o menos, un 35% del total) a tan solo un 10% del club, pasando así del primer lugar entre los accionistas al tercero, tras Quantum Pacific. Cerezo lo hará al 5º, manteniendo solo un 3%, mientras que el control de Ares Management disminuye al 5%.

David Villa, en el Consejo de Administración

El nuevo Consejo de Administración estará integrado por Enrique Cerezo, como presidente, Miguel Ángel Gil, como consejero delegado, y los consejeros Antoine Bonnier, Robert Givone, Tristram Leach, Jim Miller, Sam Porter, Amit Singh, Javier Valle, Antonio Vázquez-Guillén y David Villa, la gran novedad. Pablo Jiménez de Parga seguirá ejerciendo como secretario del Consejo.

“Estoy muy feliz de poder regresar al club con nuevas responsabilidades, pero las mismas ganas de seguir ayudando a hacer más grande al Atlético de Madrid temporada tras temporada. El club lleva varios años de gran crecimiento y espero contribuir a que sigamos cosechando éxitos. Estoy muy agradecido porque hayan pensado en mí para este cargo”, ha reconocido Villa, que fue jugador rojiblanco en la temporada 2013/14, conquistando el título de Liga.

Ampliación de capital de 100 millones

Además, en la primera reunión del nuevo Consejo de Administración se ha aprobado una ampliación de capital de 100 millones de euros. Dicha ampliación estaba marcada en los planes anunciados el pasado mes de noviembre, con la intención de invertir tanto en los equipos del club como en las infraestructuras.

El club conseguirá así el músculo financiero para completar la Ciudad del Deporte, el proyecto urbanístico en el distrito de San Blas de Madrid, junto al Metropolitano, con una inversión estimada de 800 millones de euros, de los cuales alrededor de 200 millones los aporta el Atlético de Madrid y el resto inversores privados. Y que aspira, según el propio club, "a convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio y la cultura".