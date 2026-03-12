Desmantelan en Colmenar Viejo un cultivo 'indoor' con 1.600 plantas de marihuana y más de un kilo de cocaína

La Policía Nacional ha desmantelado en Colmenar Viejo un importante cultivo indoor de marihuana instalado en varias viviendas del municipio. La operación se ha saldado con la detención de cuatro hombres acusados de delitos contra la salud pública y de defraudación de fluido eléctrico.

Un soplo vecinal fue el detonante de la investigación. Tras recibir la información, sobre la posible existencia de plantaciones clandestinas en distintos domicilios de Colmenar, las pesquisas permitieron confirmar que en dichas viviendas se estaba cultivando cannabis a gran escala.

Con la autorización judicial correspondiente, los agentes realizaron el pasado 3 de marzo tres entradas y registros simultáneos en los inmuebles investigados. En el interior descubrieron un sofisticado sistema de cultivo bajo techo y cerca de 1.600 plantas de marihuana, distribuidas en distintas estancias acondicionadas para su crecimiento.

Durante los mismos, los policías también incautaron 13 kilogramos de marihuana triturada y más de 23 kilogramos de cogollos, presuntamente listos para su distribución. Pero la sorpresa no terminó ahí: los agentes localizaron además casi 1,2 kilogramos de cocaína y seis gramos de tusi, una droga sintética conocida como “cocaína rosa”. También se intervinieron 310 euros en efectivo, una balanza de precisión y diversa documentación que, según los investigadores, evidenciaría la planificación y organización del cultivo ilegal.

Los cuatro sospechosos fueron arrestados como presuntos responsables de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, ya que las plantaciones estaban conectadas de forma fraudulenta a la red para alimentar los sistemas de iluminación y ventilación necesarios para el cultivo.

Tras su detención, los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial mientras continúa la investigación para determinar si la red podría estar vinculada a otros puntos de producción o distribución de droga en la región.