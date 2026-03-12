Madrid arranca su semana de la moda con un desfile urbano en la Plaza de España: "La ciudad vibrará"

Entre vaivenes climatológicos, al fin Madrid ha amanecido radiante para abrazar la llegada de una nueva edición de la semana de la moda que este jueves ha comenzado con un desfile urbano en el corazón de la Plaza de España, en pleno centro de la capital, donde 40 modelos han desfilado con las propuestas de 25 diseñadores. Del 12 al 17 de marzo la plataforma OMODA Madrid es Moda, a la que tomará el relevo del 18 al 22 de marzo Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, tiene un amplio calendario de desfiles y eventos para mostrar lo mejor del diseño español de creadores consagrados a jóvenes talentos y firmas consolidadas.

"Son dos plataformas que cuanto mejor vayan y más grandes y sólidas se hagan, mejor será para los diseñadores", ha dicho a EFE este jueves antes del desfile Juan Duyos, presidente de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), quien ha incidido que además hay otras dos excelentes pasarelas, la 080 en Barcelona y Moda Canaria. "Cada firma, según su estructura preferirá una u otra, dependerá su momento empresarial", indice el creador.

Desde las ventanas de rascacielos como la Torre de Madrid o el Edificio España multitud de curiosos permanecían atentos al deambular de modelos ensayando el recorrido de esta pasarela improvisada en el centro de la plaza en cuyo recorrido estaban repartidas sillas para los invitados.

Bajo la atenta mirada de la estatua de una mujer sosteniendo un libro, que representa la literatura española en la fuente dedicada a Cervantes en la que no faltan las esculturas de Don Quijote y Sancho Panza y alegorías de Dulcinea del Toboso y Aldonza Lorenzo, los modelos han ido desfilando con propuestas de fiesta que unificaban el conjunto, compuesto por prendas de Candelas y Felipa, Luis Infantes, Daniel Chong, Devota & Lomba, Dominnico, Eduardo Navarrete, Luis Berrendero o Félix Ramiro, entre otros.

Moda y ciudad

Un gran número de curiosos, desde turistas a una señora con el carrito de la compra y fotógrafos improvisados en busca de la mejor imagen tras las vallas que acotaban el espacio, han sido espectadores del ir y venir de cada una de las propuestas. El Ayuntamiento de Madrid es el impulsor de Madrid es Moda, a través de la iniciativa Madrid Capital de Moda, en una edición que amplia los espacios de los desfiles a lugares donde hasta ahora no se habían realizado como el Instituto Cervantes o el atrio del Cuartel General de la Armada.

Duyos afirma que durante una semana la ciudad "vibrará con la moda, un sector que empuja a otras actividades como la restauración o las ventas en tiendas, tal y como sucede París o Nueva York" cuando celebran este tipo de eventos. La directora ejecutiva de ACME, Pepa Bueno, ha resaltado a EFE que Madrid es Moda ha consolidado una manera diferente de presentar las colecciones "no solo los desfiles".

"El objetivo es relacionar la moda con la ciudad y reconocer así también sus valores culturales", al abrir espacios hasta ahora desconocidos para los ciudadanos. Bueno reseña que después de diez ediciones, lo que empezó siendo un proyecto pequeño se ha convertido en un imprescindible de la moda de autor española. "Al principio se observaba la propuesta como una excentricidad y, sin embargo, la excentricidad es haber llegado a un público final muy joven, esa el la clave", subraya satisfecha con el resultado.