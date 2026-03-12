TRANSPORTE
Cortes de tráfico es dos de las zonas más concurridas de Madrid: estas son las horas a evitar
El Ayuntamiento de Madrid prevé cortes de tráfico y retenciones en el centro y el suroeste de la ciudad este jueves, 12 de marzo, a causa de diversas concentraciones programadas
Madrid volverá a experimentar cambios en su movilidad este jueves, 12 de marzo, por diversas concentraciones previstas en distintos puntos de la capital. Las autoridades municipales han advertido de posibles cortes de tráfico y retenciones en algunas de las zonas más concurridas de la ciudad, sobre todo durante la tarde.
El Ayuntamiento de Madrid ha informado que las incidencias se concentrarán principalmente en el centro y en el entorno de la A-5, dos áreas con un gran volumen de circulación a última hora del día. Las restricciones afectarán tanto a vehículos privados como al transporte público que discurre por estas vías. Se recomienda planificar los desplazamientos con antelación y, si es posible, optar por el transporte público o itinerarios alternativos durante las horas en las que están previstas las concentraciones.
Cortes de tráfico este jueves en Madrid
Uno de los puntos más afectados será el Paseo de Recoletos, una de las arterias principales del centro de Madrid. Las previsiones municipales apuntan a que entre las 18:15 y las 21:15 horas podrían registrarse cortes de tráfico o restricciones puntuales debido a una manifestación en la zona. Este eje conecta plazas y avenidas clave del centro, por lo que las autoridades no descartan retenciones en zonas como el Paseo de la Castellana o la Plaza de Colón.
Por otro lado, la segunda área donde se esperan incidencias se sitúa en el suroeste de la capital, en torno a la Avenida de Portugal y el Paseo de Extremadura. De acuerdo con la información municipal, entre las 18:15 y las 21:45 horas se podrían producir cortes o desvíos en varias calles del entorno. Las restricciones afectarán a: Avenida de Portugal, Paseo de Extremadura, calle Caramuel, calle Doña Urraca y plaza de Huarte de San Juan.
