Malú, Hijos de la Ruina, Fran Perea o Buzzcocks: los conciertos imprescindibles de este fin de semana en Madrid

Ir a un concierto siempre es buena idea. Si bien hay planes que no son compartidos por todos los gustos, bailar al ritmo de la música no suele ser uno de ellos, pues hay algo que resulta hasta liberador cuando cantamos a todo pulmón las canciones de nuestros artistas favoritos.

De Las Ventas al Movistar Arena, pasando por salas como Sol, Mon Live o el Teatro Eslava, Madrid encadena durante este fin de semana una agenda de conciertos repartidos por distintos puntos de la ciudad. Grandes recintos y salas de menor aforo reciben a artistas nacionales e internacionales en una programación que mezcla pop español, rap o punk británico.

Malú en Live Las Ventas

La cantante actúa este fin de semana en Live Las Ventas con varias fechas dentro de su serie de conciertos en la plaza madrileña. El espectáculo se presenta como un nuevo formato de directo en el que la artista interpreta algunos de sus temas más emblemáticos, adelanta novedades de su próximo proyecto y cuenta con colaboraciones sorpresa que cambian en cada actuación. Los conciertos previstos este fin de semana son los días 12, 13 y 15 de marzo a las 20:30.

Malú actúa en Live Las Ventas / EFE

Hijos de la Ruina en el Movistar Arena

Natos, Waor y Recycled J vuelven a compartir escenario en Madrid con el proyecto Hijos de la Ruina, el trabajo conjunto que reúne a los tres artistas y que se ha convertido en uno de los referentes del rap español en los últimos años.

El concierto forma parte de la gira de su nuevo trabajo, en el que el trío interpreta en directo las canciones que publicaron bajo este nombre colectivo y que consolidaron su colaboración dentro de la escena urbana. Los conciertos están programados para el 13 y 14 de marzo en el Movistar Arena con apertura de puertas a las 18.30 y comienzo a las 21.00 ambos días.

Buzzcocks en la sala Mon Live

La banda británica Buzzcocks, formada en Manchester en 1976, llega a Madrid con un concierto en la sala Mon Live. Considerados uno de los grupos clave del punk británico, el grupo mantiene en gira las canciones que marcaron su trayectoria dentro del género y que influyeron en generaciones posteriores de bandas. El concierto está previsto el 13 de marzo en la sala Mon Live a las 21.30 horas.

Nøgen y Sune en la sala Sol

Las bandas Nøgen y Sune comparten escenario en la sala Sol, en el centro de Madrid, dentro de una misma noche de conciertos. El cartel reúne a ambos proyectos en un directo conjunto en esta sala histórica del circuito musical madrileño. El concierto se celebra el 14 de marzo, con apertura de puertas a las 20:30 y comienzo a las 21:00.

Las bandas Nøgen y Sune comparten escenario en la sala Sol, en el centro de Madrid / INVERFEST

Fran Perea en la Sala Movistar Arena

El cantante y actor Fran Perea regresa a los escenarios con El Hombre Invisible, una gira en la que combina su nuevo trabajo con sus grandes éxitos. El concierto está previsto el 13 de marzo a las 21.15.

Paul Alone en Teatro Eslava dentro de Bee Week

El cantante Paul Alone actúa en el Teatro Eslava dentro de la programación de Bee Week, un festival dedicado a la música emergente que reúne a distintos artistas en varios escenarios de Madrid. El concierto forma parte de las actuaciones del festival, que cada año programa directos de artistas de la escena independiente. La actuación está programada el viernes 13 de marzo a las 20:00.

El cantante Paul Alone actúa en el Teatro Eslava dentro de la programación de Bee Week / YOUTUBE

Dave Holland y Lionel Loueke en Recoletos Jazz

El contrabajista Dave Holland y el guitarrista Lionel Loueke actúan juntos en Recoletos Jazz en un concierto en formato dúo. Ambos músicos, habituales del circuito internacional del jazz, comparten escenario en una actuación programada dentro del club madrileño. El concierto se celebra el 14 de marzo de 19:15 a 21:00.

Noticias relacionadas

Si quieres cerrar la semana con broche de oro, no dudes en acudir a cualquiera de los conciertos que se celebran en la capital. Los hay para todos los gustos, desde música pop, rock, rap pasando por el punk... ¡No hay excusa para no disfrutar!