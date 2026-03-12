La Comunidad de Madrid defiende que los usuarios de las residencias públicas están "bien atendidos" tras las críticas de UGT

UGT ha criticado que la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) continúa aplicando "recortes en los centros de trabajo", mientras que el Gobierno regional ha trasladado que los usuarios de las residencias están "bien atendidos". El sindicato ha sostenido en un comunicado que la AMAS sigue incurriendo en "impagos económicos a su plantilla" y aumenta "los recortes de recursos necesarios" para dar "un adecuado servicio" a los usuarios.

En este sentido, ha alertado de "la caótica situación actual" de la AMAS, provocada, según UGT, principalmente por "los responsables políticos del ámbito y de la Consejería de Familia, Juventud y Servicios Sociales", a los que el sindicato ha remitido los problemas "constantemente", al igual que ha solicitado la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Algunos de los problemas que UGT ha denunciado son "los incumplimientos" en el abono y reconocimiento de los trienios y del plus de transporte de muchos de sus empleados públicos o las plantillas de sus centros de trabajo "bajo mínimos".

Asimismo, ha criticado a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, por presumir tener "una ratio de más de un trabajador por usuario" en centros de mayores, menores y discapacitados cuando "la realidad es otra".

Reclaman "una plantilla efectiva" para prestar servicio

Desde el sindicato reclaman a la Comunidad "una plantilla efectiva" para prestar servicios en los centros de trabajo porque "se está sobrecargando de trabajo al personal y no se puede dar, en muchos casos, un servicio digno" a los usuarios.

De esta forma, UGT ha hecho hincapié en que "en la mayoría" de los centros "no se cubren los puestos de trabajo vacantes ni las bajas producidas por procesos de IT o accidentes de trabajo", lo que supone que haya "más de 30 puestos de TCAEs o 40 de auxiliares de servicios sin cubrir".

Además, el sindicato ha cargado contra la Agencia por recomendar "a los centros de trabajo que recorten el gasto en esponjas, guantes, pañales, papel higiénico", situación que "van a sufrir" los usuarios.

Por último, ha exigido que se cese en "su intento de ahorro económico" en sus empleados porque recorta "calidad en los servicios que prestan" a los usuarios. "No es posible que esta situación no tenga la debida contestación por parte de nuestros responsables políticos. Si no lo hacen, deben verse obligados a hacerlo y si no, desde UGT convocaremos las movilizaciones pertinentes", han advertido.

La Comunidad defiende ratios "por encima" de la normativa

Por su parte, fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid han defendido a Europa Press que los usuarios de las residencias públicas de la región están "bien atendidos" y las ratios de personal en activo están "correctamente dimensionadas" y "por encima de lo que marca la normativa".

"La Agencia Madrileña de Atención Social está culminando el proceso de estabilización iniciado el año pasado y en los próximos dos meses culminará también el pago de los complementos pendientes, cuyo retraso se ha debido también a este proceso de estabilización de los trabajadores", han informado desde el departamento que lidera Ana Dávila.