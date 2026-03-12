La Comunidad de Madrid ofrecerá ayudas de hasta 3.000 euros para personas con discapacidad: requisitos, solicitud y cómo obtener la cuantía máxima

La Comunidad de Madrid cuenta con una nueva convocatoriapara financiar productos de apoyo, movilidad y accesibilidad de personas con discapacidad en situación de dificultad o vulnerabilidad social. La Orden 464/2026 fija un crédito de 350.000 euros y permite cubrir los gastos realizados desde abril de 2025 hasta 2026.

La convocatoria toma como referencia los ingresos brutos de 2024 y fija topes de 29.400 euros para una sola persona, 44.100 para dos miembros, 48.300 para tres, 52.500 para cuatro y 56.700 euros para unidades familiares de cinco o más integrantes.

Ahora, la convocatoria distingue dos bloques. Por un lado, las ayudas a la movilidad para desplazamientos en taxi o VTC por trabajo o formación reglada, scooters eléctricos, adaptación de vehículos y eliminación de barreras en coches para trasladar a una persona con discapacidad y, por otro, productos de apoyo no cubiertos por el sistema sanitario u otros organismos públicos.

Entre estos figuran ordenadores, tabletas, comunicadores, dispositivos de comunicación alternativa y aumentativa, audífonos para mayores de 27 años, piezas para implante coclear, sistemas luminosos de aviso en la vivienda, camas articuladas, colchones antiescaras, equipos posturales, elevadores de bañera, sillas especiales de ducha, grúas, plataformas o salvaescaleras y ayudas visuales como lupas, gafas prismáticas o de alta graduación y aparatos digitales parlantes.

Requisitos para pedir las ayudas

La nueva orden regula estas ayudas para gastos vinculados directamente a la discapacidad. El formulario oficial de solicitud, el modelo 868F1, ya identifica la convocatoria de 2026. El plazo de presentación será de 15 días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y la petición podrá tramitarse por el Registro Electrónico General o por los cauces previstos en la normativa administrativa.

Estas ayudas están dirigidas a quienes tengan reconocido un grado de discapacidad de al menos el 33%, estén empadronados en un municipio madrileño con un año de antigüedad continuada, acrediten que la ayuda guarda relación directa con su discapacidad y no tengan más de 65 años a 31 de diciembre de 2026. Además, deberán acreditar situación de dificultad o vulnerabilidad social.

En algunas modalidades se exigen condiciones añadidas. Para taxi o VTC y para scooters eléctricos se pide discapacidad física con baremo de movilidad positivo. En la adaptación de vehículos, la persona solicitante debe ser titular del permiso de conducir con la adaptación que precise y del propio vehículo.

¿Cuánto dinero se puede cobrar?

Las cuantías para los desplazamientos en taxi o VTC pueden llegar a 1.375 euros al año para acudir al trabajo y a 1.250 euros para formación reglada. La compra de scooter eléctrico tiene un máximo de 700 euros, la adaptación del vehículo alcanza 1.000 euros y la eliminación de barreras en el coche, 2.000 euros.

En productos de apoyo destacan los 3.000 euros para dispositivos de comunicación alternativa y aumentativa y para plataformas o salvaescaleras, los 1.250 euros por audífono, los 900 euros para alarmas luminosas y los 800 euros para camas articuladas o equipos posturales.

¿Cómo se presenta la solicitud?

La Administración resolverá por orden cronológico de entrada hasta agotar el presupuesto. Solo podrá concederse una ayuda por solicitante y, si varias personas con discapacidad conviven en el mismo domicilio y piden una ayuda de la misma naturaleza, solo se concederá una. El pago se hará como anticipo y después habrá que justificar el gasto con facturas.