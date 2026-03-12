OCIO
Del cine en la sierra a la danza contemporánea: cinco planes culturales para este fin de semana en la Sierra de Madrid
Danza, cine ambiental, talleres de arte y propuestas familiares forman parte de la agenda cultural que se reparte estos días entre Torrelodones y distintos espacios culturales de la Sierra Norte de Madrid
La programación cultural de marzo en la Sierra Norte y en la zona noroeste de Madrid ofrece actividades muy variadas: desde espectáculos de danza contemporánea y proyecciones de cine ambiental acompañadas de debate, hasta talleres artísticos y planes familiares en museos y centros culturales. Estas son algunas de las propuestas que forman parte de la oferta cultural para este fin de semana:
XI Muestra de Danza Carlos Zarza
El Teatro Bulevar de Torrelodones acoge el 14 de marzo a las 20:00 la XI Muestra de Danza Carlos Zarza, una cita escénica que reúne distintas piezas coreográficas dentro de la programación cultural del municipio. El encuentro se ha consolidado como un espacio para la danza contemporánea, donde diferentes propuestas coreográficas exploran el movimiento y el lenguaje escénico desde enfoques diversos.
Paisajes humanos
La danza también protagoniza el espectáculo Paisajes humanos, que se representa el 14 de marzo a las 19:00 en el Real Coliseo de Carlos III de San Lorenzo del Escorial. La pieza está creada por Julio Martín da Fonseca, Dina Figueiredo y Alicia Soto, y combina movimiento, teatro y lenguaje visual para reflexionar sobre la relación entre el cuerpo, el espacio y las experiencias humanas.
Cinefórum “Salvaxe, salvaxe”
El Centro de Educación Ambiental Valle del Lozoya acoge el 14 de marzo a las 18:00 horas el cinefórum “Salvaxe, salvaxe”, una proyección incluida en el ciclo Lobivencia. La actividad propone reflexionar sobre el mundo rural y la convivencia entre los seres humanos y la fauna salvaje, con un debate posterior tras la película.
Taller monográfico de inclusión
Este viernes 13 de marzo a las 11:00 horas se celebra el taller "Criaturas Infinitas: jugar como quienes somos ahora" en Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte, en La Cabrera. Se trata de un espacio de inclusión real donde todos los cuerpos tienen lugar en su forma, edad o capacidad. En él se compartirán dinámicas que permitirán la creación colectiva y la escucha.
Taller “Impresionismo y vida moderna”
El Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte, en La Cabrera, organiza el 14 de marzo de 11:00 horas a 13:00 horas el taller monográfico "Impresionismo y la vida moderna" de Horacio Baltanás. El objetivo de esta actividad es conocer la Historia del Arte y explorar cómo las imágenes dialogan con nuestra experiencia contemporánea.
