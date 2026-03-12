Choque interminable por la Operación Campamento: el Gobierno presume de haber ejecutado el 50% de los derribos mientras el Ayuntamiento sigue negando los trabajos

El estruendo de las máquinas de obra, que el Ayuntamiento de Madrid viene negando de forma reiterada y el Gobierno central, reafirmando, no consigue tapar el ruido político generado alrededor de la Operación Campamento. Tras la sucesión de reproches y desmentidos entre ambas administraciones, Casa 47, la entidad estatal de vivienda, ha querido ahora zanjar el debate informado de dos hitos significativos: que ya se han demolido casi la mitad de los edificios contemplados y que los trabajos terminarán en junio, tres meses antes de lo previsto inicialmente.

En concreto, hasta la fecha, se han demolido por completo 12 naves y se ha desmantelado el interior de otras dos, además de llevarse a cabo las labores de desbroce, limpieza, selección y retirada de material a vertedero autorizado, según detalló este miércoles la presidenta de Casa 47, Leire Iglesias, durante una visita a la zona. Se trata de un 47% de los 37 grandes edificios previstos en el plan de derribos, a los que se sumarán otras 19 estructuras de distinta naturaleza.

Con estos datos sobre la mesa, y si no se produce ningún imprevisto ni complicación, el vaticinio actual es que la finalización de los derribos se adelante tres meses, frente al plazo original que marcaba septiembre como fecha límite. Esta actualización de las previsiones contrasta frontalmente con la postura del equipo de Gobierno municipal, que desde que empezaron las obras el pasado 12 de enero ha afirmado públicamente en varias ocasiones que las máquinas están paradas.

El primero en hacerlo (y en repetirlo) fue el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, apenas dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizase el acto oficial de inicio de las demoliciones. "El presidente del Gobierno va, anuncia tres medidas, le da al botón de la excavadora para que empiece a demoler y el miércoles esa excavadora ya no funciona", dijo entonces. Y, con otras palabras, lo ha reiterado otras cuatro veces en los últimos dos meses.

El último, por el momento, ha sido el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien el martes declaró a los medios que "lamentablemente, el Ministerio de Fomento [Vivienda], como saben, inició la demolición para hacerse una foto con Pedro Sánchez y, después de la foto, desaparecieron las máquinas". No solo volvió a negar los trabajos, sino que explicó que habían enviado una carta al Ministerio para "ponernos a su disposición para ver la manera de volver a impulsar esa operación que para el Ayuntamiento Madrid es absolutamente trascendente".

Volviendo a la visita a los terrenos del antiguo cuartel militar, la dirigente de Casa 47 explicó también que están pendientes de que la Comunidad de Madrid autorice al plan de desamiantado para poder demoler las 11 edificaciones en las que se ha encontrado fibrocemento, lo cual esperan que se produzca antes de que termine el mes. Como pendientes están también de que el Consistorio apruebe de manera definitiva el proyecto de urbanización del Nuevo Barrio de Campamento.

"Podremos empezar a construir cuando el Ayuntamiento de Madrid apruebe el proyecto de urbanización que no hay plazo previsto", aseguró ayer Iglesias, convencida de que en realidad "no hay confrontación política". Con el presupuesto ya aprobado y disponible, "en cuanto tengamos el proyecto [...] empezaremos a hacer la licitación de la obra", subrayó. Según la presidenta de Casa 47, el visto bueno municipal debería llegar "en las próximas semanas", toda vez que el informe ambiental ya está publicado en el Boletín Oficial de la región.

Sobre este particular, Carabante aseguró el martes que aún no es posible aprobar el proyecto de urbanización, ya que Vivienda "todavía tiene que acreditar y aportar algunos informes técnicos" relacionados con el trámite de evaluación ambiental. Eso sí, se trata de "una cuestión que se puede subsanar en un corto plazo", matizó el titular de Urbanismo, antes de volver a insistir en que lo "relevante" es que los trabajos de demolición "lamentablemente" no se están llevando a cabo.