ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un choque de camiones deja un vertido de sosa caústica y corta la M-50 en Boadilla
Desde Emergencias han aclarado que no hay riesgo para las personas ni para el medio ambiente tras el vertido de esta sustancia en la calzada
EFE
Una colisión entre dos camiones en la M-50 a la altura de Boadilla del Monte (Madrid) ha dejado un vertido de sosa caústica -que uno de ellos transportaba- en la calzada y ha obligado a cortar la vía en sentido a la A-5, mientras que uno de los conductores ha quedado herido sin gravedad.
Según ha informado Emergencias de la Comunidad de Madrid 112, el accidente se ha producido en el kilómetro 73 de la M-50, dentro del túnel, en la calzada exterior.
Uno de los vehículos transportaba mercancías peligrosas, sosa caústica, y ha dejado un vertido de la sustancia en la calzada, que ya está controlado, como consecuencia del accidente.
Se ha activado la Situación Operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías Peligrosas por carretera y ferrocarril de la Comunidad de Madrid (TRANSCAM) pero desde Emergencias han aclarado que no hay riesgo para las personas ni para el medio ambiente.
El SUMMA-112 ha atendido a uno de los conductores, que ha resultado herido sin gravedad, y los Bomberos de la Comunidad de Madrid también han trabajado en el lugar del accidente con la colaboración de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
