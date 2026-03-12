'El camping' de Telemadrid gana el Premio Pello Sarasola al Mejor Programa Autonómico 2025 otorgado por FORTA

El programa El camping de Telemadrid ha sido distinguido con el Premio Pello Sarasola al Mejor Programa Autonómico 2025, un galardón que otorga la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicas (FORTA) para reconocer los contenidos más destacados de las televisiones públicas autonómicas.

La entrega del premio se ha celebrado en Toledo, en el marco de las jornadas de FORTA que este año acoge Castilla-La Mancha Media (CMM) con motivo de su 25 aniversario, según ha informado este ente público autonómico en un comunicado.

El camping es un programa semanal de telerrealidad, divulgativo y de entretenimiento, que está presentado por Elena Furiase y protagonizado por seis personas con síndrome de Down, y muestra la convivencia durante diez días en un camping. El director de Contenidos de Telemadrid, Miguel Sánchez Canales, ha señalado que el formato "ha dado visibilidad a personas con capacidades diferentes" y se transmiten valores como el esfuerzo, la inclusión y la diversidad.

La XI edición del Premio Pello Sarasola, creado en homenaje a este profesional de la radiotelevisión vasca, forma parte de las jornadas que organiza FORTA y tiene como finalidad promover y reconocer la producción propia de las televisiones públicas autonómicas en diferentes géneros y formatos, desde concursos y series hasta musicales. El galardón distingue aquellos formatos que ponen de manifiesto valores como la proximidad e identidad territorial.

Hasta este viernes, Castilla-La Mancha Media ejerce como anfitriona de un encuentro que reúne en Toledo a distintos representantes de las televisiones autonómicas que conforman FORTA en unas jornadas de trabajo orientadas al análisis de los principales retos que afronta el sector audiovisual y al refuerzo de la colaboración entre las cadenas.

La cita coincide con la celebración del 25 aniversario de CMM y, en este sentido, su directora general, Carmen Amores, ha destacado que las jornadas son un "ejercicio de convivencia que debería servir para algo". Además, ha aprovechado para felicitar al resto de cadenas autonómicas por el trabajo realizado bajo la premisa del servicio público. El secretario general de FORTA, Fernando Ojeda, ha dado la bienvenida a los asistentes de las televisiones autonómicas.