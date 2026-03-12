Entre bosques y puentes medievales: la ruta guiada que recorre los caminos históricos de la Sierra de Guadarrama

Desde Canencia comenzará una ruta guiada que propone visitar varios de los viejos puentes de piedra que aún se conservan en el entorno de la Sierra Norte de Madrid. La actividad tendrá lugar el próximo 15 de marzo a las 10:30 y plantea recorrer antiguos caminos del valle mientras se conocen estas pequeñas construcciones medievales que servían para cruzar arroyos y conectar los pueblos de la zona montañosa.

Durante el recorrido, de 10 kilómetros, un desnivel de 100 metros y apto para todos los públicos, los participantes atraviesan bosques y senderos tradicionales del valle mientras se detienen en distintos puentes construidos en piedra. Estas estructuras formaban parte de la red de caminos que durante siglos facilitaron el paso de viajeros, ganado y mercancías por la sierra.

Ecoturismo interpretativo

La actividad se plantea como una experiencia de ecoturismo interpretativo. A lo largo de la ruta, el guía explica el origen de estas construcciones y su importancia en la organización del territorio, además de señalar elementos naturales del entorno que forman parte del paisaje del valle.

El itinerario permite observar cómo estas pequeñas obras de ingeniería popular se integran en el medio natural. Muchos de estos puentes apenas se distinguen entre la vegetación o junto a pequeños arroyos, lo que permite entender cómo se integraban en el paisaje de la sierra.

La actividad forma parte del programa de propuestas del Centro de Educación Ambiental del Valle del Lozoya, dentro de un conjunto de iniciativas que unen divulgación sobre el medio ambiente, conocimiento del patrimonio y rutas guiadas de senderismo.