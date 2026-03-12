OCIO
Entre bosques y puentes medievales: la ruta guiada que recorre los caminos históricos de la Sierra de Guadarrama
Una actividad de ecoturismo recorre este domingo antiguos puentes de piedra en el entorno de Canencia para interpretar su historia y su relación con los caminos tradicionales de la Sierra
Desde Canencia comenzará una ruta guiada que propone visitar varios de los viejos puentes de piedra que aún se conservan en el entorno de la Sierra Norte de Madrid. La actividad tendrá lugar el próximo 15 de marzo a las 10:30 y plantea recorrer antiguos caminos del valle mientras se conocen estas pequeñas construcciones medievales que servían para cruzar arroyos y conectar los pueblos de la zona montañosa.
Durante el recorrido, de 10 kilómetros, un desnivel de 100 metros y apto para todos los públicos, los participantes atraviesan bosques y senderos tradicionales del valle mientras se detienen en distintos puentes construidos en piedra. Estas estructuras formaban parte de la red de caminos que durante siglos facilitaron el paso de viajeros, ganado y mercancías por la sierra.
Ecoturismo interpretativo
La actividad se plantea como una experiencia de ecoturismo interpretativo. A lo largo de la ruta, el guía explica el origen de estas construcciones y su importancia en la organización del territorio, además de señalar elementos naturales del entorno que forman parte del paisaje del valle.
El itinerario permite observar cómo estas pequeñas obras de ingeniería popular se integran en el medio natural. Muchos de estos puentes apenas se distinguen entre la vegetación o junto a pequeños arroyos, lo que permite entender cómo se integraban en el paisaje de la sierra.
La actividad forma parte del programa de propuestas del Centro de Educación Ambiental del Valle del Lozoya, dentro de un conjunto de iniciativas que unen divulgación sobre el medio ambiente, conocimiento del patrimonio y rutas guiadas de senderismo.
- Los madrileños se resignan ante la subida del precio de los carburantes: 'Quitaremos dinero de otro sitio para poder movernos
- Una habitación por 200.000 euros: el hotel de Madrid con cientos de propietarios abre en Valdebebas
- Los 100 mejores colegios de España en 2026: Madrid destaca en educación privada e internacional según Forbes
- Del Metropolitano a Ponzano: Koke, Griezmann, Llorente y Lenglet celebran la victoria ante el Tottenham visitando la mítica cervecería El Doble
- La Comunidad de Madrid avanza en la ampliación del Metro hacia Madrid Nuevo Norte y presenta cinco alternativas: la preferida, prolongar la Línea 1
- Anita Sánchez Pandal, primera y única mujer práctico militar en las Fuerzas Armadas: 'Llegará el día que tengamos una almirante; es solo cuestión de tiempo
- ¿Dónde probar la mejor palmera de chocolate del mundo?: la creación del chef Ricardo Vélez está en Madrid y sus unidades son limitadas
- Comienza el proceso de admisión de alumnos madrileños para el curso 2026/2027