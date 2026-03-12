Ayuso reprocha a Sánchez "grabar un TikTok" en lugar de estar en actos de recuerdo a las víctimas del 11M

En otro enfrentamiento contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta de la Comunidad Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha reprochado hoy no haber estado "con las víctimas" ayer en el 22 aniversario del 11M y fuese en su lugar a "grabar un TikTok" a Fuenlabrada. Lo ha hecho en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde la oposición ha criticado su reciente viaje a EEUU.

"En su partido solamente viaja quien la puso ahí a dedo", ha contestado a la portavoz socialista, Mar Espinar, en referencia al secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, "que a su vez viaja con Sánchez para llevarle el maletín". "Lo que sí le recuerdo es que donde no estuvo Sánchez es con las víctimas. Solamente está como siempre, de selfis, protegido, sitiando los municipios que visita, porque no le traga nadie", ha enfatizado.

Se refería Ayuso a la visita de Sánchez ayer a Fuenlabrada para grabar un vídeo en el que "pone en valor" el mural 'Niños perdidos', del artista Murfin, designado entre las mejores obras de arte urbano del mundo.

"Yo no he faltado en ningún momento a mis obligaciones", ha zanjado. La presidenta madrileña estuvo ayer en el homenaje a las víctimas del 11M celebrado por la mañana en al Real Casa de Correos y acudió después al acto organizado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo en el Bosque de Recuerdo del Parque del Retiro.

Ayuso ha justificado su viaje a Nueva York, la sexta visita que ha realizado a EEUU desde 2019 y la tercera en menos de nueve meses, como parte de su actividad para captar inversiones para la Comunidad de Madrid. "Somos una región municipalista, pero también internacional", ha asegurado la presidenta madrileña, quien ha asegurado que el 64% de la inversión de EEUU en España recala en la región. "Somos de gran interés para las grandes compañías", ha remarcado.