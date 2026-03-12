El Ayuntamiento de Madrid impulsa 600 viviendas sociales y asequibles en Los Berrocales con una inversión de 110,5 millones de euros

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) continúa impulsando el desarrollo urbanístico de Los Berrocales en el distrito madrileño de Vicálvaro, esta vez, con un impulso a la vivienda pública. El consistorio, dentro del modelo de colaboración público-privada, ha iniciado la licitación para la redacción de proyectos y ejecución de tres nuevas promociones de Vivienda de Protección Pública para Arrendamiento (VPPA), que sumarán cerca de 600 viviendas.

Una respuesta a la demanda de vivienda asequible

Esta segunda fase del Plan Suma Vivienda contempla la cesión de seis parcelas municipales en el ámbito de Los Berrocales, durante al menos 70 años. Dirigida a hogares con ingresos de hasta 3,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), la iniciativa busca responder a la creciente demanda de vivienda asequible en la capital, donde las solicitudes de viviendas sociales ya superan los 40.000 registros.

La fase dos del Plan Suma Vivienda incluirá un total de 594 pisos de alquiler asequible / @emvsmadrid en 'X'

En materia de sostenibilidad, los pliegos de licitación establecen criterios exigentes, ya que los nuevos edificios deberán cumplir con unos estándares de consumo de energía casi nulo, que limita el consumo de energía primaria no renovable a menos de 30,40 kWh por metro cuadrado al año.

Así, entre los aspectos que se valorarán en las ofertas de las empresas constructoras destacará la incorporación de energías renovables, especialmente las instalaciones de paneles fotovoltaicos, el uso de materiales sostenibles que reduzcan la huella de carbono y la aplicación de otras metodologías digitales que permitan optimizar el diseño, la construcción y la gestión de los edificios.

Almeida en la presentación del Plan Suma Vivienda / Ayuntamiento de Madrid

Construcción industrializada en un periodo de 24 meses

Con una inversión que alcanzará los 110,5 millones de euros, se pretende que el proyecto se lleve a cabo mediante construcción industrializada, un sistema que permite fabricar un gran número de los elementos del edificio en un taller para posteriormente ensamblarlos en la parcela. Este método constructivo no solo reduce los plazos de ejecución, sino que mejora la eficiencia energética de los edificios y minimiza el impacto ambiental de las obras. Así, una vez firmado el contrato, se establece un plazo total de 32 meses, de los cuales ocho se destinarán a la redacción de los proyectos y 24 a la ejecución de las obras.

La construcción industrializada reduce los tiempos de construcción y sus impactos al permitir la construcción de elementos en un taller previo a su instalación / Quales

Tres promociones de 198 viviendas

A través de tres lotes independientes de al menos 198 viviendas, la promoción levantará en diferentes parcelas del ámbito de Los Berrocales un total de 594 pisos de alquiler protegido. Los edificios, que se espera tengan seis plantas, seguirán el modelo de manzana cerrada o semicerrada, una tipología cada vez más común en las nuevas construcciones urbanísticas de la capital.

Buscando abarcar diferentes perfiles de hogares, el 60% de las viviendas contarán con dos dormitorios, el 20% solo un dormitorio, y el 20% restante tres dormitorios. Además, al menos el 4% de los pisos ofertados contarán con adaptaciones para personas con discapacidad.