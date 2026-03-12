FOTOGRAFÍA
Los 'ángeles invisibles' que controlan Madrid en caso de catástrofe: así resiste la capital en sus momentos críticos
La exposición 'Madrid Resiliente' refleja muestra cómo la ciudad ha afrontado distintas crisis sanitarias y fenómenos meteorológicos: podrá visitarse hasta el 30 abril en la Montaña Artificial del Retiro
Un autobús avanza lentamente entre calles cubiertas de nieve. Operarios despejan vías en plena madrugada. Infraestructuras críticas funcionan mientras la ciudad resiste detenida. Las imágenes que abren la exposición Madrid Resilientesitúan al visitante ante momentos en los que el funcionamiento cotidiano de la capital se pone a prueba. A través de fotografías que capturan grandes nevadas, crisis sanitarias y fenómenos meteorológicos, la exposición que acoge la Montaña Artificial del Parque del Retiro reflexiona sobre las redes invisibles que sostienen la ciudad en condiciones excepcionales.
La muestra, impulsada por la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica, invita a conocer el entramado de equipamientos que permiten a una gran ciudad funcionar cuando se enfrenta a situaciones críticas. El recorrido expositivo reúne material documental procedente de instituciones y obras de autores contemporáneos que han abordado distintos momentos de tensión. Entre ellos, Rafael Trapiello, Manuel Revilla, Elvira Gómez Vila y Antonello Dellanotte, cuyos trabajos aportan miradas personales sobre la relación entre Madrid y quienes la hacen posible. Podrá visitarse hasta el 30 de abril de 2026.
Algunas recuerdan a Filomena, con máquinas abriéndose paso entre avenidas transformadas por la tormenta. Otras muestran episodios de lluvias intensas y sistemas de drenaje preparados para gestionar el exceso de agua. También aparecen equipos energéticos, redes de transporte y centros logísticos que garantizan el abastecimiento de bienes esenciales. Más allá de los sistemas técnicos, muchas imágenes se centran en las personas que trabajan en ellos: ingenieros, sanitarios y conductores, entre otros, aparecen desempeñando tareas clave.
El proyecto aborda, de este modo, ojo, la idea de resiliencia urbana desde dos perspectivas complementarias. Por un lado, el entramado de medios que estructura la ciudad por dentro. Y, por otro, la red humana que los mantiene a punto. En los últimos años, Madrid ha tenido que enfrentarse a desafíos de naturaleza diversa que han puesto de relieve el papel decisivo de estos sistemas en la vida cotidiana.
Junto al recorrido visual, Madrid Resiliente se completa con un programa de actividades que incluye encuentros, visitas técnicas y contenidos divulgativos centrados en el funcionamiento de soportes estratégicos y en la capacidad de adaptación del territorio. El desarrollo expositivo ha sido realizado por la plataforma RetiroExperience, con dirección de Antonello Dellanotte y comisariado de Irene Calvo, en colaboración con diversas instituciones y entidades que han aportado imágenes, materiales documentales y conocimiento técnico para la construcción de la muestra.
