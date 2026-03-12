La Aemet lo confirma para este viernes: vuelve el sol y el calor, pero por poco tiempo

El anticiclón se ha instalado en Madrid tras días de tiempo adverso para devolver a la capital el tiempo primaveral, de acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Subida de termómetros y sol: así será el tiempo de este viernes, 13 de marzo.

La semana que comenzó con precipitaciones intensas, viento e incluso avisos amarillos por nieve en la Sierra, ahora está marcada por el buen tiempo como protagonista en toda la región. El problema: que no continuará por mucho tiempo.

Sin precipitaciones, casi

La Aemet pronostica que este viernes en la capital el temporal estará marcado por el sol a todas horas desde el inicio hasta el final del día, aunque la nubosidad aumentará un poco al final de la jornada.

No tienen la misma suerte en la Sierra, ya que la Aemet espera que en esa zona el cielo esté nuboso o despejado, sin descartar brumas o nieblas a primeras horas, sobre todo en la vertiente norte, aumentando la nubosidad por la tarde, hasta quedar muy nuboso o cubierto al final del día, con visibilidad localmente reducida y las precipitaciones débiles a últimas horas. La cota de nieve irá en descenso de los 2000 a los 1700 metros.

Más calor en la capital

En la zona más céntrica de Madrid se espera un aumento de las temperaturas máximas y descenso de las mínimas. En la capital los termómetros oscilarán entre los 18 grados de temperatura máxima y los 5 grados de temperatura mínima.

En la montaña, las temperaturas se esperan con pocos cambios con algunas heladas débiles en cotas altas, así como en algún fondo de valle. En Somosierra las temperaturas variarán entre los 12 grados de máxima y los 3 grados de mínima y en Guadarrama las temperaturas irán de los 16 grados de temperatura máxima y los 4 grados de mínima.

¿Y el mal tiempo?

Malas noticias para el fin de semana: una vaguada entrará en la Península Ibérica por el noroeste, trayendo consigo una masa de aire frío que precipitará una nueva caída de las temperaturas. Así se muestra en la predicción meteorológica de la Aemet en las temperaturas de la capital que de viernes a sábado bajarán hasta 6 grados en la temperatura máxima, siendo 12 grados la temperatura máxima que se espera en esa jornada.