Ya disponible la reserva de entradas gratuitas para las visitas guiadas al Banco de España: así puedes hacerte con una antes de que se agoten

Vuelve una de las iniciativas más esperadas por los madrileños. El Banco de España, ese edificio que funciona como banco central del país y cuya función es supervisar el sistema bancario español, acaba de abrir el plazo de reservas para visitar sus instalaciones. Y es que este imponente edificio no alberga solo lingotes de oro, sino que cuenta con espectaculares vidrieras con motivos alegóricos, una escalera de mármol de Carrara, rejería francesa, salones propios de un palacio e incluso pinturas de Goya.

Su sede central se encuentra en la plaza de Cibeles, en un edificio señorial y soberbio del siglo XIX, obra de los arquitectos Eduardo de Adaro y Severiano Sainz de la Lastra. Si quieres descubrir todos sus secretos, ya puedes ir haciendo cola virtual para hacerte con una entrada de las 'Puertas Abiertas del Banco de España', donde descubrirás de cerca todo el patrimonio histórico, artístico y arquitectónico que guarda el edificio completamente gratis.

Así puedes conseguir las entradas para visitar el Banco de España gratis

Las entradas generales, previa reserva, se pueden conseguir este mismo miércoles 11 de marzo a partir de las 12.00 horas para los pases que comprenden entre el mes de marzo y junio. Ante la popularidad del evento, la propia página web del Banco de España recalca: "Tenga preparados los datos de todas las personas asistentes: nombre, apellidos, fecha de nacimiento y número de DNI, NIE o pasaporte".

Se puede elegir entre dos modalidades, ambas con una duración de 90 minutos. Por una parte, las visitas generales durante el fin de semana, que se realizan los viernes de 14.30 a 20.00 horas y los sábados y domingos de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00, por otra, las visitas guiadas por voluntarios del Banco se llevarán a cabo los lunes a las 16.00 y a las 17.00 y los martes a las 16.00.

Eso sí, más vale ponerse en la cola virtual a tiempo, porque las entradas vuelan en cuestión de horas. El Banco de España detalla: "En cuando llegue su turno, accederá a la página de reserva de entradas. Dispondrá de 20 minutos para completar la reserva. Si no finaliza a tiempo, volverá automáticamente a la sala de espera". Ahora, bien es cierto que estar en la sala de espera no garantiza la reserva de plaza, pues las entradas pueden agotarse mientras avanza la cola.