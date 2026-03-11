La Universidad Rey Juan Carlos ampliará su presencia en Alcorcón tras la firma de un nuevo convenio

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha firmado un nuevo convenio marco de colaboración con el Ayuntamiento de Alcorcón para la puesta en marcha de nuevos programas y acciones en diversos ámbitos orientados al bienestar de la ciudadanía, al progreso de la ciudad y al desarrollo del entorno universitario.

El acuerdo, que ha sido rubricado por el rector de la universidad, Abraham Duarte, y la alcaldesa del municipio, Candelaria Testa (PSOE), permitirá aumentar la presencia de la universidad en la ciudad, contemplando la utilización de instalaciones, equipos y servicios disponibles de ambas instituciones. "Quiero agradecer de manera especial la actitud del Ayuntamiento de Alcorcón, que siempre ha mostrado una voluntad clara de colaborar y de abrir nuevas vías de trabajo conjunto. Las universidades juegan un papel fundamental en el desarrollo de nuestra región", ha destacado el rector tras la firma.

Duarte ha insistido en que ese impacto de las universidades "se nota en toda la Comunidad de Madrid y se vuelve especialmente tangible en ciudades como Alcorcón, donde la presencia es diaria y cercana", ya que esta localidad cuenta con uno de los principales campus universitario de la URJC.

Durante cuatro años

"Formamos profesionales, impulsamos investigación, generamos actividad económica, atraemos talento y dinamizamos la vida cultural y social de nuestro entorno", ha añadido el rector, quien ha detallado alguna de las virtudes de este acuerdo, que tiene una duración de cuatro años.

De esta manera, ambas las instituciones cooperarán en proyectos o programas de cooperación y desarrollo mediante la suscripción de los pertinentes contratos para la realización de trabajos de carácter científico, tecnológico, humanístico o artístico, así como para actividades específicas de formación.

Así mismo, colaborarán en programas de formación o intercambio de personal investigador y técnico, además de impulsar nuevos programas de difusión tecnológica e innovación y el patrocinio y colaboración recíproca en jornadas, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes.

También trabajarán de forma conjunta para que estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos puedan realizar prácticas en actividades del Ayuntamiento de Alcorcón, pudiéndose dar lugar a la firma de un Convenio de Cooperación Educativa Específico para dichas prácticas.