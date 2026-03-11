Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet confirma la vuelta del buen tiempo en Madrid: sin precipitaciones y más calor este jueves

Después de un periodo de inestabilidad, la Aemet anticipa un cambio de tiempo en Madrid, con cielos despejados y la llegada del sol para este jueves, 12 de marzo

La Aemet espera que el cielo esté azul y despejado en la capital.

La Aemet espera que el cielo esté azul y despejado en la capital. / Mariscal / EFE

Ángela Berná

Ángela Berná

Madrid

Si por algo se preguntaban los madrileños estos últimos días es por la vuelta del buen tiempo. Después de un parón de avisos por nieve, lluvia, frío y hasta calima, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) parece ser diferente para la Comunidad de Madrid.

Sin precipitaciones a la vista

La Aemet trae buenas noticias para este jueves, 12 de marzo: decimos adiós al paraguas, al menos por una semana. El día de jueves estará marcado por el sol en su totalidad, aunque un poco de nubosidad a primeras horas de la mañana.

La predicción de la Aemet para la montaña también descarta las precipitaciones, algo que no es habitual. El cielo se prevé poco nuboso o despejado, aunque podrá aumentar la nubosidad ocasionalmente, sin descartar nieblas matinales en los valles.

Y mejores temperaturas

Sí, es oficial: además hará más calor en Madrid. La Aemet estima una subida de temperaturas generalizada para este jueves, día en el que los termómetros oscilarán entre los 17 grados de máxima y los 6 grados de mínima.

En la montaña las temperaturas también se esperan en ligero ascenso o moderado en las máximas, se podrán producir algunas heladas débiles en cotas altas y fondos de valle. En Guadarrama las temperaturas oscilarán entre los 16 grados de máxima y los 4 grados de mínima y en Somosierra variarán entre los 12 grados de temperatura máxima y los 2 grados de mínima.

