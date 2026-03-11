La Abadía lleva a las tablas el libro 'Invisible' de Eloy Moreno: "Todo el mundo conoce algún caso de 'bullying'"

El Teatro La Abadía de Madrid presenta este viernes la adaptación teatral de Invisible, obra literaria de Eloy Moreno, que llega a las tablas de la mano de José Luis Arellano, director artístico de LaJoven, y con la dramaturgia de Josep Maria Miró para abordar el acoso escolar y la violencia en las aulas.

"Es claro que una sociedad no puede ser mejor que su escuela. Y si en las escuelas hay violencia, la habrá en la sociedad. Una escuela violenta nos educa en la resignación y en el autoritarismo y contra eso hay que combatir decididamente", ha señalado el director artístico de La Abadía, Juan Mayorga, en rueda de prensa.

Mayorga ha sostenido que es necesario reflexionar sobre el bullying escolar, un tema "urgente" y que apunta a que cualquier puede ser interpelado. "Probablemente todo el mundo conoce algún caso en su entorno o en su casa. Esa violencia es terrible", ha indiciado.

El director artístico ha destacado que uno de los principales aspectos llamativos de la propuesta teatral es que está basada en el libro de Eloy Moreno, quien logró "millones de lectores", además de lograr su adaptación audiovisual.

Hasta el 5 de abril

La obra estará en cartel hasta el 5 de abril y los días 13,18,19,20,25 y 26 de marzo recibirá funciones matinales de centros educativos. En rueda de prensa, el director artístico de LaJoven, José Luis Arellano, ha revelado que cuando leyó el libro le interesó por su "calidad literaria" y la fuerza universal que tenía el texto.

"Hacía un análisis absolutamente demoledor e increíble del acoso y no solo sobre la persona que acosaba sino el entorno familiar y escolar. Creí que debía ser una historia que merecía ser contada en el teatro, donde podemos ofrecer esa conexión absolutamente cercana e inmediata al espectador", ha destacado.

El montaje que llega a La Abadía ha contado con Josep Maria Miró, uno de los dramaturgos contemporáneos más traducidos en todo el mundo. Para él, el abordaje de este texto ha tenido varios retos como que los cuatro niños de la historia son como "cuatro monólogos que se encuentran y, al mismo tiempo, hay un personaje que entra en la mitad y entra como un huracán".

"Cuando hablo de artefacto hablo de estructura, de partitura. Hay alguna cosa en la que la palabra tiene mucha importancia, es muy sonoro. Los cinco actores que hacen esto, técnicamente, es muy complejo; por tanto, es un reto interpretar, porque hay toda una estructura que busca lo teatral", ha afirmado.