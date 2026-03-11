Así será la semana de la moda de Madrid: diez días de desfiles, el regreso de Juana Martín y moda en espacios emblemáticos

Madrid vuelve a vestirse de pasarela. Durante diez días, la capital se transformará en un gran escaparate del diseño español gracias a la suma de dos citas que ya funcionan como un tándem inseparable: OMODA Madrid es Moda y los desfiles de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Juntas dibujarán el mapa creativo que anticipa las tendencias del próximo otoño-invierno 2026.

La Plaza de España acogerá el desfile inaugural que da comienzo a las actividades impulsadas por la plataforma OMODA Madrid es Moda, promovida por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME). Su objetivo sigue siendo el mismo: revitalizar la moda española de autor y acercar el trabajo de diseñadores y artesanos al público. El primer gran foco del calendario lo acapara la diseñadora cordobesa Juana Martín, que presentará su colección en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Martín fue la primera española en desfilar en la Alta Costura de París, volviendo así a mostrar su trabajo en Madrid tras varias temporadas de ausencia.

El diseñador Hannibal Laguna (i) durante el desfile de Hannibal Laguna en la 82º edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. / Eduardo Parra / Europa Press

Hasta el 17 de marzo, distintos talleres de creadores abrirán sus puertas para mostrar sus propuestas para el próximo otoño-invierno. Firmas como Roberto Torretta, García Madrid, The 2nd Skin Co, Roberto Verino, Moisés Nieto o Carlota Barrera invitan al público a conocer de cerca su proceso creativo. Algunas marcas optarán por formatos más experimentales. La joven Evade House, Oteyza o Eduardo Navarrete organizarán performances y presentaciones individuales repartidas por distintos enclaves de la capital.

Espacios singulares.

Otros nombres consolidados han apostado por escenarios con personalidad propia. Devota&Lomba, Duyos o Javier de la Fuente mostrarán sus colecciones en lugares como la Casa de la Arquitectura, el Instituto Cervantes o el Cuartel General de la Armada. Tras la programación de Madrid es Moda, el testigo pasa a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde cuarenta diseñadores presentarán sus colecciones a lo largo de cinco jornadas.

Nada más arrancar, el diseñador Juan Vidal recibirá el Premio Nacional por su trayectoria. El galardón internacional recaerá en la colombiana Johanna Ortiz por su proyección global y su capacidad para integrar cultura e innovación en sus colecciones. Será precisamente Ortiz quien abra los desfiles el martes 17. A estos reconocimientos se suma el Premio Icono Nars, que este año distingue a la prescriptora y bloguera Leandra Medine, conocida por el proyecto Man Repeller.

Desfile de la firma Pedro del Hierro en el marco de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week en el Palacio de Cibeles. / FERNANDO VILLAR

En Cibeles

El miércoles 18 de marzo, los focos se trasladan a la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, donde regresará a la pasarela Juan Vidal tras varias ediciones ausente. En esa jornada también desfilarán Pedro del Hierro, la firma valenciana Isabel Sanchis y Claro Couture. La jornada concluirá con Teresa Helbig, que vuelve al calendario madrileño con un desfile-espectáculo en el Teatro Infanta Isabel. Seguidamente, el jueves 19 la firma ManéMané abrirá los desfiles en este histórico palacio. Durante el día también presentarán sus colecciones Ernesto Naranjo, Mans, Ynesselves, Baro Lucas, The Label Edition, JC Pajares y Acromatyx. Las tres últimas jornadas se celebrarán en el pabellón 14.1 de Ifema Madrid. El viernes será el turno de nombres como Ágatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna, Erroz, Custo Barcelona, Malne, Maison Mesa, Simorra y la colaboración Coosy x Miguel Palacio.

Relevo generacional

El sábado arrancará con Angel Schlesser, seguido por Menchén Tomás, Fely Campo, Odette Álvarez, Yolancris y Lola Casademunt. La jornada traerá además una novedad relevante: tras décadas de colaboración, la firma cosmética Nars sustituye a L’Oréal como responsable del maquillaje de la pasarela y será la encargada de otorgar los premios a mejor colección, modelo y maquillador. El cierre llegará el domingo con el vigésimo aniversario de la pasarela EGO, dedicada a los diseñadores emergentes. Con sus desfiles se pondrá punto final a diez días en los que Madrid vuelve a reivindicarse como uno de los grandes escaparates de la moda española.