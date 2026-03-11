Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hotel 101 MadridAbortoGeorgina RodríguezMuerto Casa de CampoAmpliación del MetroAtlético de MadridMarta SánchezImsersoColegios Forbes
instagramlinkedin

SANIDAD

El PSOE lleva al Senado una moción para obligar a Ayuso a implantar el registro de objetores del aborto

El próximo miércoles 18 de marzo el Senado debatirá la propuesta del Grupo Socialista

Isabel Díaz Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso. / Comunidad de Madrid

Javier Niño González

Madrid

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Senado una moción para garantizar la implantación efectiva del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en relación con la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y obligar así a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a asegurar el acceso real de las mujeres a esta prestación sanitaria pública. La iniciativa, cuyo autor y portavoz es el senador socialista por Madrid, José Manuel Franco, se debatirá en el Pleno del Senado el próximo miércoles 18 de marzo.

"El aborto es un derecho y la presidenta Ayuso no puede impedir su aplicación", ha afirmado el senador socialista, quien ha añadido que "el desprecio de la presidenta por los derechos y libertades de las madrileñas es insoportable, así como su empeño en querer imponer su visión particular del mundo a toda la sociedad".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los madrileños se resignan ante la subida del precio de los carburantes: 'Quitaremos dinero de otro sitio para poder movernos
  2. La Comunidad de Madrid avanza en la ampliación del Metro hacia Madrid Nuevo Norte y presenta cinco alternativas: la preferida, prolongar la Línea 1
  3. Adiós a este cotidiano gesto en el Metro de Madrid: el suburbano recurre a la normativa y advierte a los ciudadanos
  4. El Gobierno y Ayuso pactan retrasar hasta junio la rehabilitación de edificios públicos
  5. Madrid acogerá un encuentro internacional sobre pastoreo para analizar retos y oportunidades del sector ganadero
  6. Una habitación por 200.000 euros: el hotel de Madrid con cientos de propietarios abre en Valdebebas
  7. Kanye West (Ye) actuará en Madrid el 30 de julio: precios y detalles de la venta general de entradas
  8. El Primark italiano abre su tienda más grande en Madrid: moda a precios asequibles

Así será el 'nuevo' Carabanchel: 150 millones de euros de inversión para construir 250 viviendas

Así será el 'nuevo' Carabanchel: 150 millones de euros de inversión para construir 250 viviendas

La AVT arremete contra la política penitenciaria en su homenaje a las víctimas por el 11M en Madrid: “No puede haber justicia con la sensación de que las penas se diluyen”

La AVT arremete contra la política penitenciaria en su homenaje a las víctimas por el 11M en Madrid: “No puede haber justicia con la sensación de que las penas se diluyen”

El Madrid de los tebeos: guía para no perderse en la Feria del Cómic que trae a los autores más laureados de Europa

El Madrid de los tebeos: guía para no perderse en la Feria del Cómic que trae a los autores más laureados de Europa

Ya disponible la reserva de entradas gratuitas para las visitas guiadas al Banco de España: así puedes hacerte con una antes de que se agoten

Ya disponible la reserva de entradas gratuitas para las visitas guiadas al Banco de España: así puedes hacerte con una antes de que se agoten

El PSOE lleva al Senado una moción para obligar a Ayuso a implantar el registro de objetores del aborto

El PSOE lleva al Senado una moción para obligar a Ayuso a implantar el registro de objetores del aborto

La Feria del Cómic de Madrid crece en su segunda edición con más expositores y enfocada en el cómic europeo

La Feria del Cómic de Madrid crece en su segunda edición con más expositores y enfocada en el cómic europeo

Pitbull y Lil Jon actuarán en Madrid y Barcelona: éstas son las dos últimas oportunidades para hacerte con las entradas

Pitbull y Lil Jon actuarán en Madrid y Barcelona: éstas son las dos últimas oportunidades para hacerte con las entradas