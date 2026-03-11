El PSOE lleva al Senado una moción para obligar a Ayuso a implantar el registro de objetores del aborto

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Senado una moción para garantizar la implantación efectiva del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en relación con la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y obligar así a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a asegurar el acceso real de las mujeres a esta prestación sanitaria pública. La iniciativa, cuyo autor y portavoz es el senador socialista por Madrid, José Manuel Franco, se debatirá en el Pleno del Senado el próximo miércoles 18 de marzo.

"El aborto es un derecho y la presidenta Ayuso no puede impedir su aplicación", ha afirmado el senador socialista, quien ha añadido que "el desprecio de la presidenta por los derechos y libertades de las madrileñas es insoportable, así como su empeño en querer imponer su visión particular del mundo a toda la sociedad".