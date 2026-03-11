El proyecto de Manuel Fernández que ha transformado 27 vestidos de moda en lienzos: Ouka Leele, Juan Genovés y Olga Sinclair los han 'repintado'

Un vestido como lienzo. Esa es la premisa que articula Fashion Art by Manuel Fernández, un proyecto que invita a artistas contemporáneos a intervenir piezas de moda y convertirlas en obras únicas. La exposición, que reúne parte de esta colección internacional, llega ahora al Museo Lázaro Galdiano de Madrid, donde podrá visitarse del 12 de marzo al 12 de abril en la Sala Pardo Bazán, dentro de las actividades conmemorativas del 75 aniversario del museo.

La muestra reúne 27 vestidos concebidos por el diseñador Manuel Fernández y posteriormente intervenidos por artistas contemporáneos que utilizan el tejido como soporte plástico. Cada pieza plantea un diálogo entre disciplinas y transforma la prenda en un objeto artístico donde confluyen moda, pintura y experimentación visual. Entre los creadores participantes se encuentran Abraham Lacalle, Agustín Ibarrola, Juan Genovés, Luis Gordillo, Manolo Valdés, Ouka Lele, Rafael Canogar y Suso33, junto a nombres internacionales como Olga Sinclair, Enrique Tábara y Guillermo Trujillo, Grimanesa Amorós, Charles Villeneuve y Teruhiro Ando. La exposición incluye además tocados diseñados por Vivascarrión, que amplían el diálogo entre arte y moda presente en el proyecto.

Pieza realizada por José San León para la exposición. / CEDIDA

El origen de Fashion Art se remonta a finales de los 90, cuando el artista Juanjo Castillo intervino pictóricamente uno de los vestidos diseñados por Manuel Fernández. Aquella experiencia abrió la puerta a una serie de colaboraciones que con el tiempo darían forma a una colección internacional. Actualmente el proyecto reúne cerca de 300 vestidos intervenidos por artistas de 46 nacionalidades y ha recorrido numerosos espacios culturales de Europa, América y África. Entre las sedes que han acogido la exposición se encuentran el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, el Parlamento Europeo o el Bahía Palace de Marrakech.

Vestido realizado por Olga Sinclair. / CEDIDA

Más allá de su dimensión expositiva, el proyecto incorpora también una vertiente social. Parte de las piezas han sido confeccionadas en talleres de formación dirigidos a mujeres en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, donde se desarrollan procesos de aprendizaje vinculados al reciclaje textil, la producción artesanal y la capacitación profesional.

Manuel Fernández y Fashion Art Institute han demostrado una clara vocación de servicio desde 2007, cuando en Colombia, de la mano de la primera dama, Lina Uribe, pusieron en marcha un seminario de formación para las viudas de los soldados en centros de confección requisados a los narcotraficantes. Comenzó, así, una historia de acción social que hoy sigue dando importantes frutos: talleres de formación y empoderamiento, diseño de líneas de productos para recaudar fondos, subastas, fashion films

Traje reelaborado por Úrculo. / CEDIDA

En esta ocasión, lexposición se acompañará de actividades abiertas al público, entre ellas un encuentro con personas afectadas por enfermedades poco frecuentes, que incluirá una visita guiada a la muestra, y un taller de reciclaje textil para jóvenes y adultos, en el que los participantes transformarán prendas en desuso en nuevas creaciones que posteriormente se presentarán en un pequeño desfile. Con esta exposición, el Museo Lázaro Galdiano incorpora a su programación un proyecto que sitúa la moda como espacio de encuentro entre disciplinas artísticas y como plataforma de colaboración entre creadores de distintos contextos.