Pitbull y Lil Jon actuarán en Madrid y Barcelona: éstas son las dos últimas oportunidades para hacerte con las entradas

El reconocido cantante y rapero Pitbull, está "de vuelta" en España con su gira europea "I'm back". Con Europa FM como radio oficial, el cantante ha anunciado dos citas únicas en nuestro país. Así el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Movistar Arena de Madrid se convertirán en la sede de "Mr. Worldwide" los próximos 4 y 5 de noviembre respectivamente.

Los fans que ya luchan por hacerse un hueco en sus espectáculos han participado en la primera preventa esta misma mañana, y es que, aunque aún quedan más de ocho meses para la llegada del productor, solo quedan dos oportunidades más para hacerse con las entradas.

Dos nuevas oportunidades para conseguir entradas

A partir del próximo jueves 12 de marzo a las 10:00 horas se activará la segunda preventa de entradas para todos los interesados (previamente registrados) a través de la página oficial de Live Nation. Si aun así, mañana no tienes suerte, una última oportunidad se pondrá a disposición de los fans con la venta general de entradas que se abrirá el viernes 13 de marzo a las 10:00 horas en las páginas oficiales de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Los precios de las entradas oscilan entre los 370 euros para las experiencias más exclusivas, y los 71 euros para las zonas más alejadas de las gradas / EFE

💡 ¡Un pequeño consejo! Si quieres adelantarte al resto de fans, las páginas web oficiales permitirán acceder a una sala de espera quince minutos antes de la apertura oficial (tanto de la preventa, como de la venta general de entradas).

¿Cuáles son los precios oficiales?

Según indica la propia página de Live Nation, los precios de las entradas para los conciertos del artista oscilan entre los 370 euros para las experiencias más exclusivas, y los 71 euros para las zonas más alejadas de las gradas. Además, a estos precios hay que sumar los (temidos y criticados) gastos de gestión:

FRONT STAGE: 121,10€ + 16€ gastos de gestión

121,10€ + 16€ gastos de gestión PISTA GENERAL: 91,10€ + 12€ gastos de gestión

91,10€ + 12€ gastos de gestión PL1 GRADA: 121,10€ + 16€ gastos de gestión

121,10€ + 16€ gastos de gestión PL2 GRADA: 96,10€ + 13€ gastos de gestión

96,10€ + 13€ gastos de gestión PL2 PMR: 96,10€ + 13€ gastos de gestión

96,10€ + 13€ gastos de gestión PL3 GRADA: 81,10€ + 11€ gastos de gestión

81,10€ + 11€ gastos de gestión PL4 GRADA: 71,10€ + 9,50€ gastos de gestión

71,10€ + 9,50€ gastos de gestión VIP 1 - VIP LOUNGE EXPERIENCE: 371,10€ + 49,50€ gastos de gestión

371,10€ + 49,50€ gastos de gestión VIP 2 - EARLY ENTRY VIP PACKAGE: 246,10€ + 33€ gastos de gestión

246,10€ + 33€ gastos de gestión VIP 3 - PREMIUM SEATED PACKAGE: 271,10€ + 36€ gastos de gestión

Movimiento "Bald-E's Unite"

El cantante de origen cubano que estará acompañado por Lil Jon como invitado especial ha tardado 14 años en volver a España, ya que su último show fue en 2012, como parte del festival Rock in Rio en Madrid. Ahora, con 35 años, Armando Christian Pérez, pues así es su nombre real, se ha convertido en una superestrella internacional y en uno de los artistas más constantes de su generación.

Haciendo uso de esta influencia, el productor ha iniciado el movimiento "Bald-E' s Unite", que busca aprovechar la costumbre de los fans de llevar calvas de pega y gafas de sol a sus conciertos para intentar romper el récord de mayor número de personas en un solo lugar llevando calvas falsas.

Es lógico que nadie quiera perderse este evento, pero desde la organización recuerdan que no merece la pena aventurarse a comprar las entradas por canales no oficiales, ya que la reventa no solo es ilegal, sino que podrías descubrir que tus entradas son falsas... ¡Y quedarte con tu "calva de pega" fuera del estadio!