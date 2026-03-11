Un nuevo plan de investigación científica para la Comunidad: 752 millones hasta 2029 e impulso a la contratación

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles el VII Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (PRICIT), dotado con 752 millones de euros y que se desarrollará hasta 2029, que permitirá aumentar un 34% la inversión destinada a investigación científica con el objetivo de fortalecer la excelencia investigadora y fomentar la contratación de trabajadores altamente cualificados.

Tal y como anunció la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea regional, el plan se articula en seis ejes, con seis objetivos estratégicos y ocho programas orientados a reforzar la atracción y fidelización del talento, la internacionalización y la modernización del sistema de innovación.

Como principales líneas de actuación destacan los incrementos presupuestarios destinados a las iniciativas de Investigación Excelente, que aumentan un 40%, y al programa Talento, con un crecimiento del 29%, ha recordado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa.

Entre las novedades del plan figuran la creación de una línea de ayudas para la incorporación de profesionales altamente cualificados o la mejora del programa de personal investigador predoctoral, que incrementa su dotación para mejorar tanto la remuneración como la cuantía adicional que reciben para estancias breves en el extranjero y pago de matrículas.

Nueva iniciativa Amable Liñán

Además, se pondrá en marcha la nueva iniciativa Amable Liñán, orientada a apoyar económicamente a jóvenes investigadores postdoctorales con experiencia internacional, que se suma al Plan Madrid Gabriela Morreale, dirigido a la contratación de investigadores de máximo nivel en proyectos estratégicos. Estas medidas priorizarán la excelencia académica y la consolidación de grupos emergentes.

También se incluyen nuevas actuaciones en materia de internacionalización, como la implantación de un cheque específico para la incorporación de personal especializado en la redacción de propuestas europeas, un instrumento para financiar propuestas evaluadas como excelentes por el European Reseach Council o el fichaje de expertos en I+D con destino en Bruselas.

Estas propuestas permitirán "aumentar las tasas de éxito, el retorno financiero y el posicionamiento estratégico de la región en el panorama investigador europeo y mundial".

Asimismo, facilitará convenios con las universidades públicas para la financiación de acciones de atracción de talento, proyectos de investigación o refuerzo y modernización de sus equipamientos científicos-tecnológicos.

Igualmente, se busca aumentar la transparencia y la simplificación administrativa mediante la mejora de procesos a través de su digitalización, ampliando la información y la transparencia.