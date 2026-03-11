El Madrid de los tebeos: guía para no perderse en la Feria del Cómic que trae a los autores más laureados de Europa

Jamás tomó clases de dibujo. Hergé andaba tan metido en los Boy Scouts belgas que, pese a su evidente don, ojo, tardó 15 años en hacerlo público. La primera vez que el padre de Tintín firmó una de sus historietas fue en 1922. Sin embargo, no fue hasta siete cursos después cuando presentó al famoso reportero. El éxito fue abrumador. Desde entonces, sus andanzas por Egipto, Nepal y Perú, entre otros países, fueron popularizándose por todo el mundo. Es uno de los iconos más aclamados. Y, como tal, claro, es altamente probable que lo encuentre en la Feria del Cómic que Madrid acogerá del 26 al 29 de marzo. Siempre está. No hay novedad que pueda con él.

La segunda edición reunirá 60 casetas en Matadero, 24 más que en la edición anterior: 13 serán ocupadas por librerías especializadas, 34 por generalistas y 36 por sellos editoriales. "Las primeras llevan décadas creando comunidad, pero lo significativo es que el cómic empieza a estar presente en las segundas. De ahí que hayan aumentado su presencia", ha subrayado Luis Miguel Tigeras, presidente de la Asociación de Librerías de Madrid, el ente organizador de la feria.

Cartel de la Feria del Cómic de Madrid 2026. / DANIEL MONTERO

Akira, Generación X, Elektra, Infinity y Arkham Storage son algunos de los nombres que conforman el cartel. Una cita en la que concurrirán otros, tal vez, no tan especializados, pero igualmente concienciados con el cómic: Grant, Parent(h)esis, Molar, Altamarea y Cientovolando, entre otros. "Hemos organizado un viaje a través de los sentidos. Queremos que Madrid se convierta en la capital del cómic europeo", ha subrayado Laura Barrachina, encargada de la programación. Este es, precisamente, el eje sobre el que se sustenta esta edición. Y, para ello, se han fijado conversaciones, encuentros y actividades que pondrán el foco en Europa.

Por la cita pasarán autores nacionales e internacionales que reflexionarán sobre las influencias y las transformaciones que está atravesando el cómic contemporáneo. Es el caso de Teresa Valero, Juan Díaz Canales, Javier Oliveras, Edu Bravo, Mia Oberländer, Mathieu Burniat y Mauro Entrialgo. La charla inaugural correrá a cargo de Émilie Trinche: la guionista francesa hablará sobre su proceso creativo, así como de los desafíos que plantea la inteligencia artificial en el sector. Asimismo, se han planteado talleres para acercar a todo tipo de públicos al noveno arte. Destaca el dedicado al fanzine, formato al que han dedicado un stand especial.

Planchas de autores belgas

"Celebramos una forma distinta de contar el mundo. El cómic necesita ser reivindicado. Es literatura y arte. Conviven la palabra y la imagen en él. Ha ampliado las fronteras del género con una libertad incomparable. Apostar por él es hacerlo por la diversidad cultural. Nunca pasa de moda. Al contrario, poco a poco va expandiéndose a través de artistas y librerías", ha apuntado Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte en el Ayuntamiento de Madrid. Por primera vez, la feria incorporará una exposición: El cómic belga presenta una veintena de planchas de autores que recorren la evolución del cómic en Bélgica desde los años 50 hasta hoy. Podrá visitarse en la Casa del Lector hasta el 9 de abril.

'El cómic belga' podrá visitarse hasta el 9 de abril en la Casa del Lector. / CEDIDA

Durante las cuatro jornadas, se proyectarán en Cineteca cinco títulos relacionados con la temática: Samuel (2024), de Émilie Tronche; Falcon Lake (2022), de Charlotte Le Bon; Aquí donde estoy (2025), de Álex Cuella y Rafa G. Sánchez; María y yo (2010), de Féliz Fernández de Castro; y Diabolik (1968), de Mario Bava. El itinerario se completa con un concurso de cosplay que invita al público a acudir caracterizados.