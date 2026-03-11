La Comunidad de Madrid concederá ayudas de hasta 150.000 euros a microempresas y autónomos para su expansión

La Comunidad de Madrid concederá nuevas ayudas directas de hasta 150.000 euros para apoyar la expansión de microempresas -un máximo de nueve trabajadores- y autónomos, sufragando hasta el 50% de la inversión necesaria el crecimiento de sus negocios.

Tal y como adelantó esta semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su viaje institucional a Nueva York (EEUU), el Consejo de Gobierno ha dado este miércoles luz verde a las normas reguladoras de esta iniciativa de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que establece que los beneficiarios deberán desarrollar su actividad en la región y tener al menos tres años de existencia.

Además, deberán presentar un plan de negocio detallado para el desarrollo de su compañía, en el que se incluyan las acciones y gastos subvencionables, ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

El Gobierno madrileño financiará la contratación de nuevo personal; obras de ampliación o transformación de locales; traslado o apertura de nuevos establecimientos; compra e instalación de equipamiento, maquinaria y mobiliario, incluyendo el informático y el software, o los costes asociados a la adquisición o fusión con otra empresa para expandirse. Las actuaciones deberán haberse ejecutado en los 12 meses anteriores a la solicitud o tras la concesión de esta.

Noticias relacionadas

Con medidas como esta, la Comunidad de Madrid contaba con 440.000 trabajadores por cuenta propia en febrero, la tercera mayor cifra de toda la serie histórica y la mejor en ese mes. Las bases reguladoras de la convocatoria se publicarán próximamente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.