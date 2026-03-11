Madrid acogerá el regreso de La Casa Azul: disco inédito y un Movistar Arena para 2027

Regresa La Casa Azul. Siete años después de publicar La gran esfera, su quinto álbum, la banda liderada por Guille Milkyway vuelve con un cancionero inédito. Por el momento, se desconoce la fecha en la que publicarán Fauna y flora subacuática, pero ya han anunciado dos fechas para presentarlo en 2027: el 5 de marzo en el Movistar Arena de Madrid y el 13 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La revolución sexual, Podría ser peor, Todas tus amigas y Nunca nadie pudo volvar volverán a sonar de la mano de Guille, Paco, Guillem, Pablo y Lluís. En esta ocasión, además, ojo, con un puñado de nuevas canciones que continúan la senda electropop de la banda. El anuncio se produce días después de su paso por Los Goya, donde versionaron La Bámbola junto a Ana Mena.

Tras formar parte del jurado de Operación Triunfo 2025, Milkyway ha seguido tocando junto al grupo por distintos festival del país. Asimismo, se puso a las órdenes de Soléa Morente en Sirio B y Con los nudillos, sus últimos trabajos.

"Quería que este proyecto me acompañara toda mi vida. Porque me iba muy bien poder expresarme de una forma más natural sobre muchas de mis vivencias, en el plano emocional sobre todo. Y eso lo hago con la música. Pero no me planteé vivir de esto porque asumía que era imposible", dijo el artista en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Noticias relacionadas

Guille Milkyway, el músico detrás de La Casa Azul, en Madrid. / ALBA VIGARAY

A lo que añadió: "Creía que no valía. Y empecé a sentir un malestar muy fuerte. Terminé de estudiar Económicas y me puse a trabajar. Los dos primeros discos de La Casa Azul los grabé por las noches en mi casa como pude mientras tenía otro trabajo". Han pasado casi 30 años de su debut y sigue en los escenarios. No se equivocó.