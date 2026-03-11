OCIO
Del Metropolitano a Ponzano: Koke, Griezmann, Llorente y Lenglet celebran la victoria ante el Tottenham visitando la mítica cervecería El Doble
Los jugadores del Atlético de Madrid Koke, Griezmann, Llorente y Lenglet, tras su victoria en Champions, se relajaron en El Doble, una cervecería emblemática de la calle Ponzano
Cuatro futbolistas del Atlético de Madrid —Koke Resurrección, Antoine Griezmann, Marcos Llorente y Clément Lenglet— protagonizaron una escena muy madrileña al dejarse ver en la popular cervecería El Doble, uno de los locales más emblemáticos de la calle Ponzano, en el barrio de Chamberí.
La visita a uno de los templos del aperitivo madrileño de los jugadores rojiblancos, un día después de la goleada al Tottenham en la ida de los octavos de final de la Champions, fue compartida en redes sociales y rápidamente comentada por aficionados.
Del Metropolitano a Ponzano
"Que grande, en la casa de un señor madridista los mejor invitados, grande", comentaba un usuario. "Jesús... hazte del Atleti", comentaba otro, dejando claro que a pesar de las preferencias futbolísticas de los dueños, fueron recibidos de la mejor de las formas.
Los cuatro futbolistas disfrutaron de unas cervezas en la barra, en un momento de desconexión en medio del frenesí de la exigente temporada del Atlético. Entre cañas y tapas, Koke, Griezmann, Llorente y Lenglet aprovecharon para relajarse y compartir un rato distendido fuera de los terrenos de juego.
El Doble es una de las cervecerías más reconocidas de Madrid. Ubicada en el número 58 de la calle Ponzano, es conocida por su ambiente castizo, su barra siempre llena y por servir algunas de las cañas mejor tiradas de la ciudad, acompañadas de marisco, conservas y aperitivos clásicos.
Con azulejos tradicionales, una estética muy madrileña y la cultura de la barra como protagonista, el local se ha convertido en un punto de encuentro habitual tanto para vecinos como para visitantes que buscan la esencia del aperitivo capitalino.
