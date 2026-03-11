22 ANIVERSARIO DEL ATENTADO
Un homenaje en Sol y ofrendas florales en distintos puntos de Madrid recuerdan un año más a las víctimas del 11M
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, junto a otras instituciones, recuerdan a las víctimas del atentado en diversos actos que comienzan en la Real Casa de Correos y concluirán en El Pozo
EP
Madrid recuerda este miércoles a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en el XXII aniversario con actos desde la Puerta del Sol hasta El Pozo, pasando por el Parque de El Retiro, y ofrendas florales en distintos puntos de la capital, a lo que se suman el repicar de las campanas de la Catedral de La Almudena y las iglesias de la ciudad.
Como ya es tradición, la Real Casa de Correos ha sido el escenario del primero de los homenajes en recuerdo a las víctimas del atentado yihadista en el que murieron 193 personas y hubo 2.000 heridos. A las 9:00 horas ha tenido lugar el solemne acto homenaje a las víctimas. En él, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han depositado una corona de laurel ante la placa situada en la fachada del edificio.
Al mismo, ha asistido el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, aunque fuentes de Delegación han asegurado que no ha sido invitado pero que acudirá por "respeto a las víctimas". A él se sumaron los portavoces de la Asamblea de Madrid Carlos Díaz-Pache (PP), Manuela Bergerot (Más Madrid) y Mar Espinar (PSOE), el portavoz nacional de Vox y presidente de Vox Madrid, José Antonio Fúster; así como las portavoces municipales de Más Madrid y PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto.
El acto arrancó con el sonido de las campanas del reloj de la sede de la Presidencia regional, a las que se han sumado la Catedral de La Almudena y las iglesias cercanas a la plaza. El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha pedido a las parroquias que se sumen a esta iniciativa en recuerdo y doblen las campanas de los templos durante dos minutos.
Una hora y media después será la estación de Atocha quien recuerde las cicatrices que dejaron las bombas hace 22 años. Una Glorieta de Carlos V levantada por las obras de remodelación y por los trabajos de Metro dará cita a la Asociación 11M Afectados del Terrorismo y a los sindicatos UGT Madrid y CCOO Madrid. La tradicional ofrenda floral la encabezarán la presidenta de la asociación, Marisol Pérez, y las secretarias generales de los sindicatos Susana Huertas (UGT) y Paloma López (CCOO).
Acto de la AVT a las 12
A las 12:00 horas, el Bosque de El Recuerdo, en el Parque de El Retiro, acogerá el acto organizado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo al que, tradicionalmente, suelen acudir representantes políticos nacionales. Asistirán como cada año la presidenta madrileña y el alcalde de la capital. Posteriormente llegarán los homenajes en el resto de puntos en los que estallaron las bombas de los yihadistas: la calle Tellez (13:30 horas), Santa Eugenia (18:00 horas) y El Pozo (19:00 horas).
Otros municipios de la región recordarán también a los fallecidos del mayor atentado en suelo europeo. En concreto, Torrejón de Ardoz realizará el acto homenaje y minuto de silencio a las 18 horas, en el monumento a las víctimas del 11M en la Plaza de España; mientras que Pinto lo hará media hora más tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, y Alcalá hará lo propio a las 12 horas del 11 de marzo junto a la estación.
