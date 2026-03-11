Guardiola examina las aspiraciones de un Real Madrid repleto de bajas: "No debemos sentirnos menos que nadie"

No es muy habitual que el Real Madrid afronte una eliminatoria sin ser considerado, para casi todos los que le rodean, el rival a batir. Pero el caso es que esta vez da esa sensación, al menos según deslizan los que lo siguen en su día a día, mayoría de aficionados incluidos. En esas se presentará este miércoles el Manchester City, con una condición envenenada de aparente favorito que todos parecen conceder. Todos menos uno, Álvaro Arbeloa, que hace un mes y medio aseguró que su equipo "es favorito a todo" y antes del duelo frente Guardiola aprovechó para reafirmarlo.

“Si lo dije, lo pienso; no debemos sentirnos menos que nadie... vamos a mirarles a los ojos”, avanzó Arbeloa, que declaró sentirse esperanzado ante lo que ocurrirá este miércoles a partir de las 21.00 horas en el Bernabéu. "Motiva vivir una eliminatoria de octavos de Champions; vivir una noche como la de mañana. Es algo muy motivante. Será una gran experiencia. Muchas ganas", resumió.

Una experiencia que no podrán vivir, en este caso, muchos de sus jugadores. En concreto, siete, varios por cada línea. No estarán Mbappé, Bellingham, Rodrygo en el frente de ataque, Ceballos en el medio, ni Carreras, Militao y Alaba en la defensa. Un parte médico que deja al equipo blanco en cuadro, con apenas 13 componentes del primer equipo.

Así llegan los blancos al clásico moderno del fútbol europeo. Un enfrentamiento que se repite por quinta edición de 'Champions' consecutiva. El décimo duelo en apenas cuatro años. Un sinfín de historias surgidas desde la máxima tensión que marca cada pulso, cuayo último precedente es el reciente duelo en la fase Liga en el Bernabéu, saldado con victoria para los de Guardiola.

Superado Jose Mourinho, maestro de Arbeloa, le llega el pulso con el técnico catalán. Como jugador del Real Madrid y técnico del Barcelona vivieron numerosos capítulos en un maratón de clásicos que llevó la tensión a su máxima expresión. Ahora, en la ida, dispone de poco para inventar tácticamente y responder con la misma moneda a uno de los mejores técnicos del planeta. Las bajas dejan poca elección. Aún así tendrá que hacerlo entre Asencio y un Dean Huijsen al que le ha pesado el Bernabéu en sus últimas apariciones.

También entre Ferland Mendy y Fran García, con un favoritismo inesperado para el francés, que tras apenas cuatro apariciones en una nueva temporada marcada por los problemas musculares, exhibió fortaleza en Balaídos ante el Celta aprovechando la ausencia de Carreras y parte como favorito para jugar, muchos meses después, dos encuentros consecutivos. Un puesto entre Eduardo Camavinga, de vuelta tras una infección bucal, y la sensación madridista del momento, Thiago Pitarch. Y el regreso a jugar con un '9' puro como Gonzalo o movilidad en los delanteros con Brahim Díaz.

Llega en un momento agridulce para el City. Por un lado, la temporada es mucho más positiva que la anterior y a estas alturas está vivo en todas las competiciones, pero el último tropiezo contra el Nottingham Forest, completamente inesperado, disipa sus esperanzas de conquistar otra Premier League y desnuda varias de las debilidades de este equipo, que sufre mucho en las transiciones, en el balón parado y que depende de los goles de Erling Haaland y Antoine Semenyo para sacar los encuentros adelante.

La duda sobre la presencia del noruego en el encuentro, tras descansar el sábado y arrastrar molestias en las últimas semanas, se despejó este martes al estar presente en el último entrenamiento que el City realizó en su ciudad deportiva antes de viajar a la capital española. Autor de 29 goles esta temporada,Haaland, que no marcó en sus tres primeros enfrentamientos contra los blancos, suma tres dianas en sus últimos dos choques. Y amenaza a un rival al que ya marcó hace unos meses.