COLEGIOS
Forbes destaca 37 colegios de Madrid entre los 100 mejores de España en 2026
La Comunidad de Madrid alberga una amplia oferta educativa de calidad, con colegios repartidos por toda la región: conoce de cuáles son los mejores
Elegir el centro educativo al que mandar a tus hijos es una decisión complicada. Hoy en día hay que tener muchos factores en cuenta, entre ellos la importancia de los idiomas, las extraescolares o la adaptación a asignaturas actuales como la inteligencia artificial o el emprendimiento, que son algunas de las muchas cosas a valorar.
La revista Forbes ha confeccionado una lista con los 100 mejores centros educativos de todo el país del año 2026, entre los que se han colado 37 colegios de la Comunidad de Madrid, siendo una de las comunidades con más centros educativos destacados en el ránking.
Los mejores colegios de España
Si elegir un centro educativo en cualquier lugar es complicado, más difícil parece ser en Madrid con la gran amplia gama de educación de calidad que hay por toda la comunidad. Eso sí, entre los 37 centros seleccionados en la lista destacan dos factores: la mayoría son privados y bilingües.
Los mejores colegios están repartidos por todo Madrid y en el centro hay una gran cantidad. Destacan los colegios de Alameda Internacional School, el Arcángel International School, el Colegio Ábaco, el Colegio Brains María Lombillo, el Colegio Internacional de Aravaca, el Colegio Internacional SEK Santa Isabel, el Colegio Joyfe, el Hastings School, el Highlands School El Encinar, King's College Madrid y el St. George Madrid.
Colegios destacados por toda la Comunidad de Madrid
En el norte destacan los centros en Boadilla del Monte como el Eurocolegio Casvi, el Colegio Virgen de Europa, el Highlands School Los Fresnos, el Mirabal Internacional School y el Trinity College Boadilla. En Alcobendas están los siguientes colegios: el Brains international Schools La Moraleja, el Colegio Base International School, el Colegio Suizo de Madrid, el Liceo Europeo y Los Sauces La Moraleja, y en Pozuelo de Alarcón el British Council School y el Everest School.
Además de otros repartidos por todo el norte como el Casvi International American School en Tres Cantos, el Colegio Internacional SEK Ciudalcampo y el de Villafranca del Castillo, el Colegio Los Sauces Torrelodones en Torrelodones, el Engage Independent School en Majadahonda, el Fontenegro Internacional School en Moralzarzal, el Liceo Sorolla Internacional School en Las Rozas y el TrinSebastiánge en San Sebastían de los Reyes.
También en el sur
Y en la zona sur los centros seleccionados como los mejores son el Alkor en Alcorcón, el Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casvi en Villaviciosa de Odón, el Legamar International School en Leganés y el Mirasur School en Pinto.
Con esta larga lista de colegios, la capital se posiciona como una de las ciudades con más oferta educativa de calidad, repartida por toda la Comunidad de Madrid, en la que se apuesta por un modelo educativo orientado a las salidas profesionales en el ámbito internacional.
