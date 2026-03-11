Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OCIO

La Feria del Cómic de Madrid crece en su segunda edición con más expositores y enfocada en el cómic europeo

La Feria del Cómic de Madrid, organizada por el Ayuntamiento, ampliará su oferta con 85 expositores y una programación que incluye encuentros con autores y proyecciones en Cineteca Madrid

Feria del comic de Madrid.

Feria del comic de Madrid. / FCM

EFE

 La segunda edición de la Feria del Cómic de Madrid se celebrará del 26 al 29 de marzo en Matadero Madrid con un aumento de la participación profesional y una programación cultural que refuerza su dimensión internacional, con la presencia de autores europeos y nuevas actividades dirigidas al público lector.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado este miércoles la cita, organizada por el Consistorio y la Asociación de Librerías de Madrid en colaboración con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y Casa del Lector.

El Ayuntamiento ha destacado, en una nota de prensa, que durante cuatro días, la feria reunirá a autores, editoriales y librerías y propondrá un recorrido por el cómic europeo, eje temático de esta edición.

Segunda edición

Rivera de la Cruz ha destacado que la cita “se consolida en su segunda edición como un gran punto de encuentro entre autores, editoriales, librerías y lectores”. En la Plaza Matadero se instalarán 60 casetas, 24 más que el año pasado, que acogerán a 85 expositores, entre ellos 13 librerías especializadas, 34 generalistas y 37 editoriales.

Cartel de la Feria del Cómic de Madrid 2026.

Cartel de la Feria del Cómic de Madrid 2026. / DANIEL MONTERO

El aumento del espacio dedicado a la venta refleja, según la organización, el creciente interés del sector por el cómic y la mayor implicación de librerías generalistas.

La programación cultural, comisariada por la escritora y periodista Laura Barrachina, incluirá encuentros con autores, mesas redondas, talleres, pódcast en directo y programas de radio, además de proyecciones cinematográficas en Cineteca Madrid.

Zona belga

Entre los participantes figuran autores españoles como Teresa Valero, Juan Díaz Canales, Javier Olivares, Ilu Ros o Mauro Entrialgo, junto a creadores internacionales como Émilie Tronche, Mathieu Burniat o Mia Oberländer.

Como novedad, la feria incorporará la exposición ’El cómic belga’, organizada con la Delegación General Valonia-Bruselas en España y producida por el Centre Belge de la Bande Dessinée, que podrá visitarse en Casa del Lector hasta el 9 de abril y disfrutar de reproducciones de planchas de autores históricos y contemporáneos del cómic belga.

El programa se completará con un concurso de cosplay abierto al público, que invitará a los asistentes a acudir caracterizados como personajes del cómic y compartir sus fotografías en redes sociales durante los días del evento. 

