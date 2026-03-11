Fede Valverde se viste de héroe y el Real Madrid retrata al Manchester City para encarrilar el pase a cuartos de final

El Real Madrid puede estar bien, mal o regular, pero es un equipo que se siente como pez en el agua en eliminatorias a cara de perro de la Copa de Europa. No llegaban en el mejor momento los blancos para recibir a un Manchester City que amenazaba con volver a ser lo que un día fue.

Los de Arbeloa camuflaron todos aquellos defectos que tanto lo han perseguido de un tiempo a esta parte y mostraron todo aquello que se le ha reclamado: coraje y valentía. Emergió la figura de Fede Valverde, que, con un hat-trick, vivió su noche más dulce como madridista. Pese a que Vinicius falló desde los once metros, el Madrid ha demostrado estar más vivo de lo que parece.

Un vendaval uruguayo en la primera mitad

Repitió Arbeloa de inicio la fórmula empleada en Vigo con Vinicius y Brahim como referencias ofensivas. Tras varios minutos de tanteo, el City volcó su juego por la banda de Doku, pero se topó con un Fede Valverde imperial que reforzó el lateral para extinguir cualquier incendio.

Cuando mayor dominio disponía el conjunto de Guardiola, apareció Thibaut Courtois. El portero belga sirvió una pelota medida al pie de Valverde que, tras un control orientado impecable, se plantó ante Donnarumma. Tiró de astucia el uruguayo para realizar un autopase y definir a portería vacía. El Bernabéu estalló.

La solidaridad defensiva fue innegociable. En una contra lanzada por Vinicius, el uruguayo apareció de nuevo para definir con la zurda y poner el segundo. Pero aún se tenía guardado un último truco: una asociación con Brahim que terminó con Valverde sorteando a Guéhi y batiendo de nuevo al meta italiano. Hat-trick histórico y un City inoperante que abusó de una posesión estéril.

El muro de Arbeloa y el perdón de Vinicius

Intervino de oficio Guardiola tras el descanso dando entrada a Reijnders, mientras que Arbeloa tuvo que retirar a un Ferland Mendy que se marchó tras cuajar una primera parte de auténtico muro.

El guion no cambió: el Madrid esperaba agazapado. En una recuperación, Arda Güler lanzó un pase magistral a la espalda de la zaga que aprovechó Vinicius para provocar un penalti. Sin embargo, el brasileño desperdició la pena máxima con un disparo "amigable" que detuvo Donnarumma, provocando algunos pitos en la grada.

Noticias relacionadas

Pese al error, Vinicius no cesó en su empeño, rozando el poste en una internada eléctrica. El City buscó a la desesperada un gol que les metiera en la eliminatoria, pero se encontró con Rüdiger secando a un Haaland desaparecido. En los instantes finales, un error de Pitarch casi cuesta un susto, pero Courtois sacó una pierna salvadora para obrar el milagro de cada día y asegurar un viaje tranquilo a Manchester.