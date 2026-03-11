EDUCACIÓN
Familias del colegio público Miguel Hernández de Getafe convocan un encierro para denunciar la falta de recursos
La protesta llega tras la decisión de Educación de no abrir un aula de 1º de Primaria y entre críticas por priorizar "la construcción de centros concertados" mientras se "demoraba" la de los públicos
Europa Press
Familias del alumnado del colegio público 'Miguel Hernández' de Getafe han anunciado que secundarán un encierro para pernoctar en el centro el próximo viernes, una medida adoptada ante la situación en que se encuentran las instalaciones del mismo.
Han decidido así ampliar las movilizaciones que había programado tras comunicar la Dirección Territorial del Área Madrid Sur de la Consejería de Educación que no crearía un aula de primer curso de Primaria.
Junto al encierro, está prevista la organización de encuentros con las familias de otros centros educativos del municipio para "coordinar actuaciones conjuntas", según ha informado la Plataforma por la Escuela Pública de Getafe, que apoya las movilizaciones.
El colegio ya protagonizó otro encierro en 2022, cuando unas 400 personas pernoctaron en el centro para reclamar a la Consejería de Educación profesionales que valorasen a 31 alumnos susceptibles de presentar necesidades educativas especiales.
Acusan a Educación de priorizar centros concertados
La Plataforma ha cuestionado que la Consejería de Educación haya priorizado "la construcción de centros concertados, para lo cual se ha promovido descaradamente la cesión de suelo público, mientras se demoraba la construcción de centros públicos con el invento de la construcción por fases".
"Esta situación es especialmente preocupante en los nuevos barrios de Getafe (Los Molinos, Bercial y Buenavista), en los que no se han creado los centros públicos necesarios, transmitiendo también las tensiones a otros centros de los barrios cercanos", ha alertado.
También ha criticado que la Comunidad haya dejado la construcción de escuelas infantiles públicas "en manos de los ayuntamientos (si tienen fondos) y dejando la gestión en manos de empresas privadas que, lógicamente, priorizan el negocio en detrimento de la calidad del servicio educativo".
También ha cuestionado que no se remodelen los centros "para adecuarlos a los cambios meteorológicos cada vez más extremos".
Además, a su juicio, "se ha implantado la zonificación única para favorecer la enseñanza privada y poder mover a capricho al alumnado de la pública por todo el municipio sin estar, ni siquiera, obligados a poner transporte escolar gratuito".
Por su parte, desde la Consejería de Educación han explicado que la Dirección de Área Territorial Sur, a la que pertenece este colegio, ya ha solicitado al equipo directivo un informe con sus necesidades para estudiar las posibles actuaciones a realizar.
