Esta es la espectacular casa de Marta Sánchez en Madrid: un chalet de estilo nórdico con jardín y terraza

Fue en 2018 cuando Marta Sánchez decidió regresar definitivamente de Miami, y, en busca de la privacidad y la tranquilidad, reformó por completo su vivienda situada en el barrio de Hortaleza. Hoy, la cantante ha transformado su vivienda en un hogar que comparte con su hija Paula y que guarda recuerdos de su historia personal y su carrera profesional.

Tras vivir a caballo entre ciudades, giras y aeropuertos, Marta buscaba algo más que una vivienda de lujo. Buscando construir una especie de refugio emocional, la cantante se decantó por el barrio de Hortaleza, uno de los más tranquilos de la capital donde ha podido encontrar el equilibrio perfecto entre el anonimato y la comodidad.

Marta Sánchez componiendo en el salón de su casa en Madrid / @martisimasanchez

Si se observa desde el exterior, el chalet adosado de la compositora española no presume de ostentación, sino de discreción en una zona residencial que, pese a estar rodeado de calles tranquilas y parques, también permite una rápida conexión con el centro de la capital y con el aeropuerto.

Estilo nórdico y una decoración muy cuidada

Reflejando su personalidad, la estética de su vivienda destaca por su atención al detalle. Con una planta baja pensada para ser fotografiada, el estilo nórdico (con muebles claros y textiles neutros) del gran salón queda iluminado por la luz natural que también resalta los toques de Art Decó y guiños constantes a la cultura pop en la decoración.

En las paredes, varias obras de arte abstracto conviven con fotografías que recuerdan viajes con su hija, y por supuesto, discos y premios de la artista que desvelan a quien la visita que se encuentra en la casa de una de las voces más icónicas del pop español.

Un homenaje a su amigo David Delfín

Su cocina, de carácter amplio y funcional sigue una estética similar: moderna, luminosa y con algunos detalles personales. Entre electrodomésticos actuales, y algún que otro toque retro, la cantante conserva una fotografía del diseñador David Delfín. Con este bonito homenaje, la artista busca recordar a unos de sus grandes amigos que falleció en 2017 tras luchar durante un año contra un cáncer cerebral.

David Delfín, tras uno de sus desfiles en la Fashion Week de Madrid / EFE

Espacio para recibir amigos, y hacer entrevistas

Si hay un rincón reconocible en la casa de Marta Sánchez, esa es su terraza y su porche, donde realiza numerosas fotos, entrevistas y vídeos. Con sofás en tonos beige, mesas de madera y forja, cojines estampados y un gran espejo, Marta ha construido el espacio perfecto en el que recibir amigos en verano.

Marta que define su casa como "acogedora, ecléctica y mutante", disfruta redecorando, moviendo cuadros, cojines o renovando los tapizados para cambiar el aspecto de su vivienda, pero, al igual que la artista que lleva casi cuatro décadas transformándose en los escenarios, siempre conserva su esencia.