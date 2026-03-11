Una campaña para donar médula recorrerá varios campus de la URJC en Madrid: "Queremos ampliar las posibilidades de compatibilidad"

Una campaña del Equipo Médula de la Comunidad de Madrid recorrerá durante este mes de marzo los distintos campus de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) con el objetivo de visibilizar la importancia de la donación de médula ósea, ofrecer información a la comunidad universitaria y facilitar la inscripción de nuevos donantes. La iniciativa, organizada por la Unidad de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado junto con el programa Universidad Saludable, arrancará la próxima semana en el campus de Alcorcón.

Según ha informado la universidad en un comunicado, la campaña pretende explicar el proceso para convertirse en donante y resolver las dudas de las personas interesadas. Quienes deseen registrarse podrán iniciar el proceso mediante una analítica y la cumplimentación de un formulario. Tras este paso, quedarán inscritos como donantes potenciales y, en caso de aparecer un paciente compatible que necesite un trasplante, podrán ser contactados para realizar la donación.

El recorrido comenzará el 16 de marzo en el campus de Alcorcón, entre las 10.00 y las 14.00 horas. La campaña continuará el 17 de marzo en el campus de Móstoles en el mismo horario y proseguirá el 18 de marzo en el campus de Vicálvaro, también de 10.00 a 14.00 horas. Posteriormente, la iniciativa se trasladará el 19 de marzo al campus de Fuenlabrada, donde estará presente de 15.00 a 19.00 horas, y finalizará el 23 de marzo en el campus de Aranjuez, entre las 12.00 y las 16.00 horas.

Entre 18 y 40 años

Para inscribirse como donante será necesario tener entre 18 y 40 años y gozar de buena salud, requisitos básicos para formar parte del registro de posibles donantes. Los organizadores recuerdan además que "la donación de médula ósea es un procedimiento seguro y que, en la mayoría de los casos, se realiza mediante un proceso similar a una donación de sangre". "Solo alrededor del 15% de las donaciones requiere una punción en la cadera bajo anestesia", añaden.

Asimismo, subrayan que "tres de cada cuatro pacientes que necesitan un trasplante no encuentran un donante compatible dentro de su propia familia, por lo que ampliar el registro de donantes resulta clave para incrementar las posibilidades de compatibilidad". Con esta campaña, la universidad pretende animar a la comunidad universitaria a participar y recordar que registrarse como donante puede convertirse en una oportunidad única para salvar una vida en cualquier parte del mundo.