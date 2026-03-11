Disfruta de la paella valenciana a domicilio en Madrid: la valenciana Violeta Mangriñán encargaría su próxima paella aquí

Madrid es una de esas ciudades que recoge todos los sabores del mundo; sin embargo, eso no significa que cualquier sitio sea una buena opción para ir. Hay platos típicos de otras regiones que como en casa, en ningún sitio: este es el caso de la paella valenciana, una comida que alegra el día a cualquiera. Ahora, es posible degustar el sabor más mediterráneo de calidad en el centro de Madrid o incluso en tu propia casa.

Si una valenciana como es Violeta Mangriñán, influencer y propietaria de Maison Matcha, recomienda una paella en Madrid es que tiene que ser buena. Como buena valenciana recomendó hace unos días el restaurante Marea, elegido para celebrar un día tan importante como el cumpleaños de su hermana. Además, a buen precio.

Paella valenciana en la puerta de casa

Aunque merece la pena degustar este sitio en la calle Velázquez, hay otras opciones en la capital que, sobre todo, pueden estar muy cerca de casa. Si el restaurante Marea te pilla lejos, ya no hace falta que renuncies a probar una buena paella, ya que este restaurante no tiene nada que envidiar a los de Valencia y puedes pedirlo a la puerta de tu domicilio.

Azafrán Arroces es una compañía de arroces y paellas a domicilio fundada por los hermanos José y Jaime Martín Vivas, un proyecto que nace de una tradición familiar heredada de sus abuelos valencianos y que nació con el propósito de ofrecer la mejor calidad de paellas a domicilio de Madrid y que, a juzgar por sus valoraciones, han cumplido su objetivo con éxito.

Qué degustar en Azafrán Arroces

Hacer arroces es un arte y ser los mejores de Madrid es un reto que bien saben en Azafrán Arroces. En este restaurante utilizan los mejores productos, siempre de primera calidad, frescos y naturales mezclados con un gran sofrito que proporciona el mejor de los caldos.

Si no quieres complicarte para elegir plato, lo que no falla es un buen arroz. Azafrán Arroces ofrece una amplia gama de paellas y arroces a precios que oscilan entre los 13 y 18,5 euros por persona. Entre sus arroces está la paella valenciana clásica, el arroz a banda, de verduras, arroz al senyoret, negro, de marisco, al horno, de longaniza e incluso fideuá.

¿Cómo pedir la comida para llevar?

Desde Azafrán Arroces ofrecen varias opciones de encargar tu paella en los diferentes locales que tienen repartidos por Madrid para que elijas lo que prefieras. Puedes optar por recogida en el local sin ningún coste, en los que elegir entre Alcobendas, Arroyomolinos, Arroyofresno Miraserra, Majadahonda o Pozuelo.

También puedes optar por el servicio de recogida de la paella a domicilio por 5 euros y servicio de envío o recogida a domicilio por 15 euros, todo a través de su página web. Esta es una gran opción que no falla para elegir dónde comer en una reunión con familia o amigos.