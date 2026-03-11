SUCESOS EN LA COMUNIDAD
La Guardia Civil detiene en Colmenar Viejo a un hombre por modificar armas detonadoras para su venta ilegal
El Grupo de Información de la Guardia Civil de Madrid detuvo al hombre por tenencia, tráfico y depósito ilegal de armas, tras hallar material para su modificación
La Guardia Civil ha detenido en Colmenar Viejo a un hombre de 30 años acusado de modificar armas detonadoras para transformarlas en armas de fuego y ponerlas a la venta a través de internet.
Según ha informado este miércoles la Comandancia de la Guardia Civil, al arrestado se le imputan los delitos de tenencia de armas prohibidas y de tráfico y depósito de armas. Supuestamente realizaba de forma artesanal modificaciones en armas detonadoras hasta convertirlas en armas con capacidad para disparar munición real.
La investigación se inició el pasado mes de septiembre, cuando los agentes detectaron en una plataforma online un anuncio en el que se ofrecía la venta de un arma de fuego, concretamente una pistola Star. Los investigadores sospecharon que el arma podría haber sido modificada.
Las pesquisas permitieron identificar a un varón residente en Colmenar Viejo. Con la correspondiente autorización judicial, los agentes registraron su domicilio, donde localizaron diverso material utilizado para la manipulación y transformación de armas detonadoras. Además, intervinieron varias armas con el cañón modificado que, presuntamente, estaban preparadas para su venta.
El hombre fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial. La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
- Los madrileños se resignan ante la subida del precio de los carburantes: 'Quitaremos dinero de otro sitio para poder movernos
- La Comunidad de Madrid avanza en la ampliación del Metro hacia Madrid Nuevo Norte y presenta cinco alternativas: la preferida, prolongar la Línea 1
- Adiós a este cotidiano gesto en el Metro de Madrid: el suburbano recurre a la normativa y advierte a los ciudadanos
- El Gobierno y Ayuso pactan retrasar hasta junio la rehabilitación de edificios públicos
- Madrid acogerá un encuentro internacional sobre pastoreo para analizar retos y oportunidades del sector ganadero
- Kanye West (Ye) actuará en Madrid el 30 de julio: precios y detalles de la venta general de entradas
- El Primark italiano abre su tienda más grande en Madrid: moda a precios asequibles
- La Comunidad de Madrid dotará de servicios digitales y equipos informáticos a 142 municipios de menos de 20.000 habitantes