El desfile de San Patricio llega a Madrid este fin de semana: fecha, hora y cortes de tráfico previstos

Madrid se prepara para una de las celebraciones más divertidas de marzo. Desde hace algunos años, la cultura irlandesa se fusiona con la de la capital una semana al año, tiñéndola de verde en honor al patrón de Irlanda. A lo largo de la semana, los madrileños podrán disfrutar de conciertos, danza, exposiciones culturales y otros eventos, pero lo que está claro es que el plato fuerte de la programación de San Patricio llegará con el desfile final.

Este ya tiene fecha: se celebrará este sábado 14 de marzo y discurrirá por Gran Vía entre las 17:00 y las 19:30 horas. Como es de esperar, el evento afectará a la movilidad habitual de la capital, por lo que conductores y ciudadanos deberán estar al tanto de los cortes de tráfico para que estos afecten lo menos posible a sus planes y/o rutinas.

Calles cortadas por el desfile de San Patricio

Concretamente, la zona afectada por el desfile comenzará en la calle Gran Vía, a la altura de Caballero de Gracia, y continuará hasta llegar a plaza de España, en la intersección de la calle Princesa con la calle de los Reyes.

Al desfile se sumarán otras actividades en la plaza de Callao tanto por la mañana como por la tarde y las personas que quieran acudir a pie podrán acceder a través de las calles Alcalá, Hortaleza, Montera, Fuencarral, plaza de Callao, Jacometrezo, San Bernardo, plaza de España y Princesa.

Además, como es habitual en este tipo de eventos, el Ayuntamiento de Madrid ha informado que se llevará a cabo el despliegue de un dispositivo especial de Policía Municipal y Agentes de Movilidad, los cuales velarán por satisfacer las necesidades en materia de movilidad y seguridad tanto de los asistentes del evento como del resto de usuarios de la vía pública.

Cortes de tráfico por el desfile de San Patricio

Los cortes de tráfico previstos para el sábado afectarán, desde las 15:30 hasta las 19:30 horas, a la calle Princesa (desde Ventura Rodríguez hasta plaza de España) y a la Cuesta de San Vicente y a la calle Alcalá (entre la Plaza de Cibeles y Gran Vía). También habrá cortes en la Gran Vía desde las 15:30 hasta las 19:30 horas, en Caballero de Gracia y Virgen de los Peligros desde las 15:15 hasta las 17:30 horas y en las calles Maestro Guerrero y Reyes desde las 15 hasta las 21 horas.

¿Quién fue San Patricio y por qué se celebra?

San Patricio es el patrón de Irlanda y una de las figuras religiosas más influyentes de su historia. Vivió en el siglo V y, según las crónicas, fue un misionero clave en la expansión del cristianismo en la isla. Su festividad se conmemora cada 17 de marzo, fecha asociada tradicionalmente a su muerte y que con el tiempo acabó convirtiéndose en el día nacional irlandés.

Con los siglos, lo que empezó como una celebración religiosa evolucionó hacia una fiesta popular de identidad y cultura. Parte del imaginario del día lo ponen las leyendas, como la de expulsar las serpientes de Irlanda y el uso del trébol, asociado a la tradición de explicar la Trinidad cristiana.