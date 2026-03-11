Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Confirmadas 350.000 nuevas plazas del Imserso por la Comunidad de Madrid: requisitos, destinos, y cómo solicitarlas

Con el objetivo de fomentar la vida saludable y prevenir la soledad, la Comunidad de Madrid ofrece a los mayores madrileños rutas culturales y turísticas que incluyen alojamiento, pensión completa y acompañamiento

Desde el martes 3 de marzo pueden realizarse las reservas de plazas en las 741 agencias de viajes autorizadas

Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

La Comunidad de Madrid ha anunciado la puesta en marcha de una nueva edición de las Rutas Culturales para personas mayores. Esta iniciativa del gobierno regional enmarcada en el convenio de colaboración con la Unión de Agencias de Viajes (UNAV), tiene como objetivo fomentar la vida saludable, la autonomía personal y prevenir la soledad entre los mayores madrileños.

En esta edición, la Comunidad de Madrid ofrece un total de 350.000 plazas para disfrutar de cerca de 1.400 rutas culturales y turísticas, de las cuales 399 se realizarán en el territorio nacional, 867 tendrán carácter internacional, 79 serán cruceros y 49 mercadillos navideños. Para garantizar la mayor comodidad y seguridad de los mayores, todas las propuestas incluirán además, el alojamiento en hoteles de tres estrellas (o más), pensión completa, excursiones guiadas y acompañamiento durante todo el viaje.

Este año se han incorporado nuevos destinos en todos los tipos de ruta, entre ellos algunos viajes al extranjero como Tanzania, California, Florida, Laos o India

Nuevos destinos:

Nacionales:

  • Balneario de Rocallaura
  • Extremadura
  • Navarra, San Sebastián y Sur de Francia

Escapadas:

  • Balnearios (Guitiriz, Aguas Santas, Mondariz)
  • Zambomba Jerezana
  • Cerezos en flor en el Valle Jerte
  • Luces de Navidad en Málaga

Circuito Exprés:

  • Bélgica y Luxemburgo
  • Campiña Inglesa, Sotstwolds y Oxford
  • Milán, Turín y lagos del Norte

Internacional:

  • Isla de Evia
  • Viajes con Historia: Memoria de la 1ª y 2ª Guerra Mundial
  • Argelia, las ruinas romanas del Mediterráneo

Gran Viaje:

  • Tanzania
  • California
  • Florida
  • Laos
  • India: Kerala
  • India: Rajasthan

Cruceros:

  • Caribe de República Dominicana

¿Existen requisitos para participar?

Para poder acceder al programa, las personas que deseen aplicar deben residir en la Comunidad de Madrid, tener 55 años o más y ser autónomas, es decir, que no necesiten ayuda de otra persona o instrumentación técnica para desenvolverse en su día a día. Además, el programa permite la participación de un acompañante del viajero principal, siempre que este sea mayor de edad y resida en la región.

¿Cómo se adjudicarán las plazas?

Las plazas se adjudicarán mediante un sistema de puntos que priorizará a aquellos mayores que nunca hayan viajado con el Imserso o que no lo han hecho en las últimas dos temporadas, así como a las personas con menores ingresos o más edad.

La inscripción deberá realizarse de forma presencial adquiriendo la plaza a través de alguna de las agencias de viaje autorizadas

Quienes deseen viajar con este programa podrán realizar hasta cinco viajes por temporada y deberán inscribirse de forma presencial adquiriendo su plaza a través de alguna de las agencias de viaje autorizadas: B Travel, Caminos Senior, Halcón Viajes, IAG7 Viajes, Nautalia Viajes, Viajes Cibeles, y Viajes El Corte Inglés. El plazo de inscripción y reserva permanece abierto desde el pasado martes 3 de marzo.

Rutas para gratuitas para cuidadores

En el marco del Programa "Rutas Culturales para Mayores", la Comunidad de Madrid ofrece a los cuidadores no profesionales la posibilidad de participar, de manera gratuita en este programa. En total, se destinan 350 plazas gratuitas a cuidadores no profesionales de personas reconocidas en situación de dependencia que reciban una prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Noticias relacionadas y más

En total se destinarán 350 plazas gratuitas a cuidadores no profesionales de personas reconocidas en situación de dependencia

Estas rutas denominadas "escapadas nacionales" serán viajes con una duración de 4 días y 3 noches a diferentes destinos peninsulares e incluirán transporte de ida y vuelta, alojamiento con pensión completa, programa de visitas, excursiones y un guía acompañante durante todo el viaje.

