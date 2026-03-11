La Comunidad de Madrid rinde homenaje con contención a las víctimas del 11M en el 22 aniversario de la tragedia

Cuando se cumplen 22 años del 11-M, el mayor atentado de la historia de España y el mayor zarpazo que el terrorismo ha asestado a una ciudad y una región como Madrid, a menudo sacudida por el terrorismo en las últimas décadas, la Comunidad de Madrid ha rendido a primera hora de hoy contenido homenaje a las 193 víctimas de aquella tragedia.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, recién llegada de su viaje de tres días a Nueva York, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han presidido la tradicional ofrenda de una corona de laurel, con cintas con las banderas de España, la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid, que han depositado junto a la placa que en la fachada de la Real Casa de Correos, la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, recuerda a los fallecidos y el "ejemplar comportamiento" del pueblo de Madrid.

Se trata del primero de los homenajes de recuerdo que se sucederán a lo largo de todo el día de hoy, entre los que también habrá un recuerdo en la propia estación de Atocha, un homenaje en el Bosque de El Recuerdo del Parque de El Retiro y actos de memoria en otros puntos en los que estallaron las bombas de los yihadistas, la calle Téllez, Santa Eugenia y El Pozo, además de en otras localidades de la región.

Junto a Ayuso y Almeida, bajo la placa en memoria de las víctimas han estado los presidentes de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce; la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Francisco Benito; y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Marisol Pérez. Al homenaje han acudido el presidente del Senado, Pedro Rollán, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, el Consejo de Gobierno de la Comunidad en pleno, los portavoces de todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, además de varios diputados, y los portavoces de los grupos del Ayuntamiento. También los expresidentes de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre, representantes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, de la Policía Municipal de Madrid y de los servicios de Emergencia. Unas pocas decenas de personas lo han seguido desde fuera del recinto vallado en torno a la Real Casa de Correos.

Comenzado con el tañido de las campanas de la Puerta del Sol y otras iglesias madrileñas a las nueve de la mañana durante dos minutos, tras lo cual músicos de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid han interpretado el Adagio para cuerda de Samuel Barber. Tras la ofrenda, se ha reproducido el himno de España desde unos altavoces situados en el balcón principal de la Real Casa de Correos.

No ha habido palabras en un acto solemne en el que ha primado la solemnidad. Solo en las declaraciones ante los medios de comunicación previas o posteriores al acto algunos representantes políticos han elevado el diapasón, menos que en circunstancias habituales en la política madrileña.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que es un "deber moral" recordar aquella tragedia. "Está en nuestro recuerdo, en nuestro corazón, en nuestra memoria", ha señalado. "Esta ciudad a pesar de todas las tragedias y dramas, siempre tendrá la fuerza moral y la capacidad suficiente para salir adelante, incluso en las situaciones peores o más adversas que podamos imaginar".

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha esquivado sus habituales polémicas con los gobiernos municipal y regional y ha subrayado que es un día para volver a trasladar "nuestro cariño, nuestra solidaridad y nuestro respeto" a las familias de las 193 personas asesinadas y las más de 2.000 personas heridas en el atentado. Sí ha trasladado unas palabras con lectura política en días de choque sobre la postura del Gobierno en relación con la guerra iniciada por EEUU e Israel en Irán. "Creo que el mensaje es nítido: la violencia solo trae violencia y, por lo tanto, debemos trabajar cada día desde cada ámbito en favor de la paz, del diálogo, de la ley", ha indicado.

Más explícita ha sido la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, quien ha expresado que este recuerdo representa el "profundo rechazo" del pueblo de Madrid contra la violencia, el terrorismo y la guerra. "En aquellos duros momentos, España entera clamó por la paz", ha dicho. "Hoy también es necesario hacerlo con el Gobierno, con todos los socialistas, con la inmensa mayoría de los madrileños". Su compañera de siglas en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha incidido en que en un momento de conflictos en el mundo, "tenemos que alzar la voz para que el 11M sea también un símbolo para defender la paz, la convivencia y la libertad".

Las portavoces en ambas instituciones de Más Madrid, Rita Maestre y Manuela Bergerot, han sido más contundentes en enunciar el "no a la guerra". Mientras Maestre ha expresado que hoy, a diferencia de hace 22 años, en España hay un Gobierno "valiente" que no va a ser "vasallo de los gobiernos criminales de Netanyahu y de Trump" y va a acompañar "a su pueblo", que pide "abrumadoramente" paz para todos en el mundo, Bergerot ha asegurado sentir "vergüenza ajena" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien acusa de "arrastrarse" hacia Estados Unidos. "Si por ella fuera nos hubiera metido a apoyar esta guerra en Irán, como hemos visto que se ha arrastrado en este viaje apoyar a Trump y a Netanyahu en Nueva York", ha opinado.

Desde Vox, su portavoz nacional, presidente en Madrid y diputado autonómico José Antonio Fúster también ha aprovechado para tratar de colocar su mensaje. "Si saliéramos a las calles de Madrid y preguntáramos quiénes fueron los autores intelectuales de aquel atentado, no lo sabemos. Sabemos quiénes fueron los autores materiales y sabemos que el yihadismo también vive entre nosotros", ha declarado. "Desde entonces han entrado miles, quizá decenas de miles de yihadistas y eso es algo que nos debería preocupar muchísimo de cara al futuro".

Al acto también ha acudido como portavoz del Grupo Municipal de Vox en Madrid, a pesar de haber sido expulsado del partido, Javier Ortega Smith. En pleno pulso con la formación, no ha coincidido con Fúster. Preguntado por su situación en el partido de ultraderecha, ha preferido no pronunciarse. "Comprenderán que, en un día como hoy, hablar de las miserias de la política sería hacer un flaco favor a quienes deben ser en este momento nuestra única preocupación, que son las víctimas del terrorismo y todos los que luchan día a día contra el terrorismo", ha asegurado.