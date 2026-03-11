Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

22º ANIVERSARIO DEL 11M

La Comunidad de Madrid entregará unas 2.000 medallas y grandes cruces a las víctimas del terrorismo

La Comunidad licitó un contrato de más de 373.000 euros para suministrar 1.880 medallas y 143 grandes cruces, en un acto para honrar la memoria de las víctimas

El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín.

El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín. / COMUNIDAD DE MADRID

EFE

Madrid

El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha avanzado este miércoles que la Comunidad entregará "alrededor de 2.000 medallas y grandes cruces a víctimas del terrorismo".

Lo ha comunicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que coincide hoy con el vigésimo segundo aniversario del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, un "trágico día" que se cobró 193 víctimas mortales y que dejó "una herida profunda en la sociedad española".

Con el fin de suministrar esas distinciones honoríficas, la Comunidad licitó en febrero un contrato valorado en 373.677,04 euros (IVA incluido), que actualmente se encuentra pendiente de adjudicación.

Según se recoge en los pliegos de dicho contrato, se suministrarán 1.880 medallas y 143 grandes cruces de la Comunidad de Madrid, todas ellas con su correspondiente estuche y versión en miniatura.

"Preservar la memoria de las víctimas y defender su dignidad es, y seguirá siendo, una prioridad para el Gobierno de la Comunidad de Madrid y para toda la sociedad madrileña", ha zanjado el portavoz.

