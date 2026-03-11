22º ANIVERSARIO DEL 11M
La Comunidad de Madrid entregará unas 2.000 medallas y grandes cruces a las víctimas del terrorismo
La Comunidad licitó un contrato de más de 373.000 euros para suministrar 1.880 medallas y 143 grandes cruces, en un acto para honrar la memoria de las víctimas
EFE
El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha avanzado este miércoles que la Comunidad entregará "alrededor de 2.000 medallas y grandes cruces a víctimas del terrorismo".
Lo ha comunicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que coincide hoy con el vigésimo segundo aniversario del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, un "trágico día" que se cobró 193 víctimas mortales y que dejó "una herida profunda en la sociedad española".
Con el fin de suministrar esas distinciones honoríficas, la Comunidad licitó en febrero un contrato valorado en 373.677,04 euros (IVA incluido), que actualmente se encuentra pendiente de adjudicación.
Según se recoge en los pliegos de dicho contrato, se suministrarán 1.880 medallas y 143 grandes cruces de la Comunidad de Madrid, todas ellas con su correspondiente estuche y versión en miniatura.
"Preservar la memoria de las víctimas y defender su dignidad es, y seguirá siendo, una prioridad para el Gobierno de la Comunidad de Madrid y para toda la sociedad madrileña", ha zanjado el portavoz.
- Los madrileños se resignan ante la subida del precio de los carburantes: 'Quitaremos dinero de otro sitio para poder movernos
- La Comunidad de Madrid avanza en la ampliación del Metro hacia Madrid Nuevo Norte y presenta cinco alternativas: la preferida, prolongar la Línea 1
- Adiós a este cotidiano gesto en el Metro de Madrid: el suburbano recurre a la normativa y advierte a los ciudadanos
- El Gobierno y Ayuso pactan retrasar hasta junio la rehabilitación de edificios públicos
- Una habitación por 200.000 euros: el hotel de Madrid con cientos de propietarios abre en Valdebebas
- Madrid acogerá un encuentro internacional sobre pastoreo para analizar retos y oportunidades del sector ganadero
- Kanye West (Ye) actuará en Madrid el 30 de julio: precios y detalles de la venta general de entradas
- El Primark italiano abre su tienda más grande en Madrid: moda a precios asequibles