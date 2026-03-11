CAMBIO DE HORA
Los madrileños ya están preparados para el cambio de hora: esta es la fecha en la que empezará el horario de verano
Además de ajustar el reloj, el cambio de hora es una oportunidad para mejorar la eficiencia energética en los hogares
Llega uno de los momentos más esperados por los madrileños. Poco a poco, los ciudadanos se van despidiendo de los días fríos y oscuros y van abriendo paso a la llegada del sol y de la primavera. El Boletín Oficial del Estado ya ha publicado la fecha oficial del próximo cambio de hora, el cual entrará en vigor a finales de este mes de marzo.
Por fin se ha confirmado que en la madrugada del 28 al 29 de marzo de 2026 los relojes adelantarán una hora. A las 2.00 serán las 3.00 y, con ello, podremos disfrutar de más horas de luz durante nuestro día, dando paso al esperado horario de verano.
Cambio al horario de verano
Con el cambio de hora de este marzo empieza oficialmente el horario de verano de 2026, que estará vigente hasta el último domingo de octubre. Este ajuste bianual busca reducir la necesidad de luz artificial, pues cuanto más tarde anochezca, más retrasaremos el momento de encender la luz.
Pero adelantar la hora en 2026 no solo será un ajuste del reloj, sino una oportunidad para mejorar la eficiencia energética del hogar y hacer un cambio en nuestros hábitos. Prueba a sacar todo el partido que puedas a la luz natural que entra en tu casa, reprogramar electrodomésticos o establecer temporizadores para la calefacción y el aire acondicionado para que funcionen solo cuando lo necesites y verás cómo tu bolsillo lo agradecerá.
Un día de 23 horas
Ahora, aunque haya más horas de luz, la temperatura vaya mejorando y los árboles no paren de florecer, lo cierto es que en la madrugada del domingo 29 de marzo dormiremos una hora menos, por lo que el día tendrá tan solo 23 horas. A cambio, las tardes se alargarán de golpe en la capital, el sol se pondrá aproximadamente una hora más tarde e ir de terraza en terraza volverá a ser la afición favorita de todos los madrileños.
El debate del cambio de hora
El cambio sigue la norma europea de realizar la transición siempre el último domingo de marzo, de modo que toda España (península y Baleares) pasará de UTC+1 a UTC+2 a la vez, mientras que Canarias lo hará de UTC+0 a UTC+1 (allí el salto será de la 1:00 a las 2:00). La idea original de este sistema era ajustar los horarios a las horas de luz para ahorrar energía y sincronizar los ritmos de trabajo con el sol, aunque hoy el ahorro real está en discusión y el debate se ha desplazado hacia los efectos en la salud y el sueño.
