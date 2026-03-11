La AVT arremete contra la política penitenciaria en su homenaje a las víctimas por el 11M en Madrid: “No puede haber justicia con la sensación de que las penas se diluyen”

Duro alegato contra la política penitenciaria del Gobierno en el acto de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) en conmemoración del Día Europeo de las Víctimas, celebrado en el 22 aniversario del 11M. Desde el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro de Madrid, en presencia del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, del presidente del Senado, Pedro Rollán, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, pero también del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, la presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha mostrado su frontal rechazo a decisiones "que vuelven a causar un gran dolor a las víctimas", entre las que se ha referido a acercamientos de presos a cárceles vascas, la cesión de la política penitenciaria al Gobierno vasco o las medidas de flexibilización en el cumplimiento de penas.

"No puede haber justicia si se transmite a las víctimas la sensación de que las penas se diluyen, de que la responsabilidad se desvanece o de que el dolor se convierte en un asunto secundario", ha señalado Araluce en el transcurso del acto, en el que también ha intervenido, con especial dureza contra el Gobierno, su presidente, Pedro Sánchez, y el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, la presidenta de honor de la asociación y madre de una joven que perdió la vida en los atentados del 11M Ángeles Pedraza.

"Las víctimas del 11-M creíamos que los yihadistas acabarían con España y no, amigos, va a ser mucho más difícil", ha afirmado Pedraza. "Lo va a hacer un español, Pedro Sánchez. No ha habido nadie que se haya atrevido a tanto como él. Su cinismo y prepotencia ya raya la indecencia", ha mantenido.