Antonio Giraldo, concejal del PSOE en Madrid, pide protección policial tras recibir "amenazas de muerte" por las Cocheras de Cuatro Caminos

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Giraldo ha solicitado protección a la Policía Municipal de Madrid tras recibir "amenazas de muerte" en su perfil de 'X', donde es habitual leer sus valoraciones en torno a proyectos urbanísticos de la capital.

El también portavoz de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de la formación socialista hizo una valoración de la anulación por parte del Tribunal Supremo del proyecto del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida para la transformación de las antiguas Cocheras de Cuatro Caminos en viviendas.

Giraldo alertaba de la situación a última hora de este martes a través de la misma red social donde ha recibido las amenazas. "Llevo desde ayer recibiendo todo tipo de amenazas de muerte o contra mi integridad física porque la realidad incómoda de que detrás de la chapuza de las Cocheras de Cuatro Caminos está el equipo de Gobierno municipal ha caído como un jarro de agua fría en el 'X' reaccionario", trasladó.

El socialista ha pedido "seguridad personal" al Cuerpo policial de la ciudad. "He tenido que pedir seguridad personal a la Policía Municipal de Madrid, que me proporcionan encantados porque son unos profesionales enormes, ante amenazas personales recibidas. En fin. Urbanismo delirante al que mi mensaje, acompañado de la justicia, molesta", añadía en su perfil de 'X'.

En declaraciones a Europa Press, Giraldo ha explicado que ha recibido cientos de mensajes desde el lunes, un "acoso organizado" que ha vinculado a la "extrema derecha" con el que cuentas anónimas desean su "fusilamiento" o, incluso, quemarlo junto a las cocheras.

Las amenazas le han llevado a solicitar un refuerzo de su protección ante la Policía Municipal, en su condición como concejal del Ayuntamiento de Madrid. Giraldo trsaladará su preocupación en la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que se celebra este lunes, una sesión en la que preguntará al equipo de Borja Carabante por la cuestión del planeamiento urbanístico de Cuatro Caminos.

Un tema "caldeado" y "visceral" por la demolición de las cocheras

El socialista ha avanzado que presentará una denuncia ante la Policía Nacional y cree que estos discursos de odio en su perfil de 'X' han estallado ante un tema "caldeado" y "visceral", como es la demolición "ilegal" de las cocheras, obra del arquitecto gallego Antonio Palacios.

Se refiere así a la Modificación Puntual de Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU) tumbada por el Supremo que deja en suspenso el desarrollo urbanístico previsto en los terrenos con los que se pretendía dar respuesta a 443 familias cooperativistas que llevan años esperando para tener sus viviendas en el entorno del distrito de Chamberí.

Al respecto, el delegado del ramo, Borja Carabante, afirmó que la sentencia no es firme y que el Consistorio trabaja ya con los vecinos en una nueva ordenación urbanística para este ámbito de la capital.

Ante la ola de "odio" recibida en los últimos días a cuenta de las cocheras, Giraldo ha lamentado que se esté haciendo "bullying" al que denuncia y señala y no a quien ha cometido la ilegalidad. "¿Hasta dónde vamos a llegar?", ha preguntado.

En este sentido, ha indicado que ha presentado una 'denuncia' en 'X', una opción que la red social ofrece a los usuarios si creen que alguna publicación incumple las normas de uso de la misma. Sobre ello, ha aclarado que 'X' le ha respondido que los post no incumplen dichas normas. "A pesar de que deseen mi fusilamiento", ha remarcado.