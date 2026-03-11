ELECCIONES MUNICIPALES
Almeida se pone el traje electoral y presume de haber construido un centenar de equipamientos en la capital
Los populares han iniciado una campaña informativa sobre las inversiones en infraestructuras llevadas a cabo en los 21 distritos desde 2019
José Luis Martínez-Almeida quiere repetir como alcalde en 2027. Y está ya con el mono de trabajo puesto. Después de apuntar al sureste con el anuncio de un plan de inversiones con el que busca reeditar el éxito arrollador que tuvo en estos distritos en los últimos comicios, ahora el regidor popular mira hacia el resto de la ciudad. Los populares han lanzado una campaña informativa para sacar pecho de los 100 equipamientos construidos en los 21 distritos desde que es alcalde.
Bautizada como 'Almeida y cumple' y con unos tintes marcadamente electoralistas, la acción recorrerá toda la ciudad con folletos informativos específicos para cada distrito. El arranque tuvo lugar este martes en Usera, en un acto que contó con la presencia del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano; la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz; la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Izquierdo; y con la notable ausencia del propio Almeida, que estos días se encuentra en un encuentro internacional sobre vivienda en Cannes (Francia).
Durante el acto, la pléyade de dirigentes populares reunidos en Usera presumió de la “gran transformación” experimentada por Madrid a lo largo de estos años en materia de infraestructuras y servicios públicos. Según recordaron, el compromiso inicial del alcalde era construir 96 nuevos equipamientos entre 2019 y 2027. Cinco años después y a falta de casi dos para cumplirse el plazo, apuntaron, el balance ya alcanza los 100 equipamientos construidos o en fase de ejecución, con una inversión cercana a los 550 millones de euros.
Un "compromiso inversor" y un "esfuerzo histórico", en palabras de Serrano, que se ha traducido en que “nunca en dos legislaturas se habían acometido tantas infraestructuras en la ciudad". El secretario madrileño destacó también que estas actuaciones “no son proyectos sobre el papel, sino realidades que ya están a disposición de los vecinos”, por lo que ha felicitado al alcalde y al equipo municipal por “tener la visión de transformar no solo la ciudad, sino también cada uno de sus barrios”.
La idea es no quedarse ahí, sino seguir ejecutando infraestructuras, tal y como apuntó Sanz, quien aprovechó la ocasión para prometer que el Ayuntamiento ya trabaja en una segunda fase del plan para seguir ampliando las dotaciones municipales. Mientras tanto, el PP seguirá difundiendo estos folletos y un mapa interactivo en su web donde los ciudadanos interesados podrán consultar, distrito a distrito, los equipamientos construidos y la inversión realizada durante los años de gobierno de Almeida.
