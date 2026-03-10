Vinos y vinilos en K'era: el nuevo espacio de Las Salesas que quiere ser un punto de encuentro cultural.

En el mapa gastronómico de Madrid hay lugares que nacen con vocación de restaurante y otros que aspiran a convertirse en algo más: un refugio cultural, un punto de encuentro y una casa abierta al barrio. K’era, en pleno corazón de Las Salesas, pertenece a esta segunda categoría. El espacio impulsado por la empresaria georgiana Nino Kiltava estrena una programación cultural que entrelaza literatura, cocina y música, con tertulias literarias, talleres gastronómicos, catas de vino y sesiones de vinilos.

Un restaurante que quiere ser también un salón cultural

K’era no pretende limitarse al ritual de la mesa. La idea de su fundadora, Nino Kiltava —creadora de Nunuka y cofundadora de Persimmon’s— es que el local funcione como un espacio vivo donde siempre haya algo sucediendo. "K’era es mi manera de devolverle algo al barrio. Me ilusiona pensar que pueda ser un lugar vivo para los vecinos, un espacio donde la cultura tenga cabida y donde cualquiera pueda sentirse en casa", explica.

De la mesa al vinilo: K’era transforma su restaurante en un espacio cultural en Madrid. / Germán Saiz

La programación comienza el próximo 16 de marzo a las 19:00 horas con la primera de sus Tertulias & Clubes Literarios, que contará con la presencia del escritor georgiano Dato Turashvili. El autor presentará su novela Vuelo desde la URSS, basada en un episodio real: el intento de siete jóvenes intelectuales de secuestrar un avión para escapar del régimen soviético. La velada, concebida como una experiencia completa, incluirá conversación con el autor, un ejemplar firmado del libro en español, dos copas de vino georgiano y una degustación de especialidades tradicionales como khachapuris y kaklukebi, dulce típico del país caucásico.

Talleres para aprender la cocina georgiana

La agenda continuará el 25 de marzo a las 18:30 horas con una masterclass de khachapuri, uno de los platos más emblemáticos de Georgia: un pan relleno que se hornea hasta que el queso funde y el huevo corona la masa caliente. El taller, con un precio de 25 euros, será participativo e incluirá también dos copas de vino georgiano, invitando a los asistentes a descubrir una tradición culinaria aún poco conocida en España.

Además, en las próximas semanas se celebrarán catas comparativas entre vino georgiano y vino español, organizadas junto a Alberto Ruffoni y Silvia Machado, para explorar las diferencias entre ambos territorios y estilos de elaboración. Un diálogo líquido entre dos culturas vinícolas separadas por miles de kilómetros, pero unidas por la historia.

Vinos, vinilos y brunch para el barrio

La música también formará parte de la identidad del proyecto. Cada viernes por la noche, entre las 20:00 y las 00:00 horas, K’era acogerá Vinos & Vinilos, sesiones de DJ en formato analógico organizadas en colaboración con Faraday, donde el vino se servirá al ritmo del sonido cálido de los discos.

Vinos y vinilos en K'era: el nuevo espacio de Las Salesas que quiere ser un punto de encuentro cultural. / Germán Sainz

El calendario se completará con las Brunch Sessions, un brunch buffet que se celebrará el último domingo de cada mes entre las 11:00 y las 13:00 horas, acompañado de música de DJ y pensado para alargar la mañana sin prisa. K’era abrió recientemente como el "all day" de Nunuka, una propuesta flexible que acompaña distintos momentos del día: desayunos tranquilos, comidas informales, meriendas, cenas o brunch de fin de semana. El interior, diseñado por el estudio Las 2 Mercedes, recrea el ambiente de una casa cálida y luminosa mediante materiales naturales, iluminación envolvente y texturas suaves. En el centro del espacio late su horno tradicional, donde se elaboran panes y masas a diario, base de una cocina inspirada en la hospitalidad georgiana, pensada para compartir y alargar la sobremesa.

Noticias relacionadas

Con esta nueva programación cultural, K’era busca algo más que llenar mesas: aspira a convertirse en uno de esos lugares donde la vida del barrio ocurre, entre páginas de libros, copas de vino y vinilos girando lentamente.